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Ethereum'da çıkış kuyruğu uzadı

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Ethereum\'da çıkış kuyruğu uzadı
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Ethereum'da staking'den ayrılmak isteyenlerin bekleme süresi yaklaşık iki haftaya çıktı. Kuyruktaki artış, MetaMask'ın güvenlik olayı sonrasında aldığı önlemlerle bağlantılı. Sistemden çıkarılan varlıkların yeniden staking'e dönmesi bekleniyor.

Validator Queue'nun 5 Ekim sabahı verilerinde, çıkış bekleyen Ethereum miktarı 786 bin 275 ETH'ye ulaştı. Tahmini bekleme süresi 13 gün 16 saat olarak gösterildi. Staking, yatırımcıların ETH'lerini ağdaki işlemlerin doğrulanmasına katkı sağlamak ve karşılığında ödül kazanmak için ayırması anlamına geliyor.

Ethereum, ağı koruyan doğrulayıcıların sisteme giriş ve çıkışını belirli sınırlar içinde tutuyor. Çok sayıda doğrulayıcı aynı dönemde ayrılmak istediğinde sıra oluşuyor. Çıkışın tamamlanması da paranın hemen cüzdana ulaşacağı anlamına gelmiyor. Varlıkların çekilmesi için ayrıca bir süreç gerekiyor.

METAMASK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kuyruktaki büyümenin arkasında, staking hizmeti de sunan kripto cüzdanı sağlayıcısı MetaMask'ın altyapısının bir bölümünü etkileyen güvenlik olayı bulunuyor. Şirket, 30 Eylül'deki açıklamasında etkilenen doğrulayıcıları tedbir amacıyla sistemden çıkarmaya başladığını duyurdu.

MetaMask, 1 Ekim tarihli güncellemesinde cüzdanların veya müşteri fonlarının etkilendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Şirket, müşterileri adına staking varlıklarının çekim anahtarlarını yönetmediğini de açıkladı. Bu ayrım, doğrulayıcı altyapısındaki sorunla kullanıcıların varlıklarına erişimin aynı şey olmadığını gösteriyor.

Staking protokolü Lido'nun duyurusuna göre, MetaMask tarafından işletilen ilgili doğrulayıcıların sonuncularının 7 Ekim'e kadar çıkış yapması bekleniyor. Bu tarih, bütün ETH'lerin çekilmiş veya yeniden sisteme yatırılmış olacağı anlamına gelmiyor.

STAKING'E DÖNÜŞ 45 GÜNÜ BULABİLİR

Lido, çıkarılan ETH'lerin çıkış, çekim ve yeniden giriş aşamalarını tamamlayarak kademeli biçimde protokole dönmesini bekliyor. Sürecin uzayan giriş kuyruğu nedeniyle yaklaşık 45 günü bulabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla tedbir amaçlı bu çıkışlar, tek başına satış kararı olarak değerlendirilemiyor.

Beklemenin yatırımcılar açısından bir maliyeti de bulunuyor. İlgili doğrulayıcılar hizmet dışında kaldıkları dönemde ödül kazanamayacak. Çıkış tamamlanmadan çevrimdışı bırakılmaları halinde ek cezalar da oluşabilecek. Lido, staking payını temsil eden stETH tokenını tutan kullanıcıların işlem yapmasına gerek olmadığını bildirdi.

Ağın diğer tarafında ise staking'e katılmak için bekleyen yaklaşık 1,46 milyon ETH bulunuyor. Aynı veri setinde giriş süresi 25 gün 7 saat olarak hesaplandı. Yeniden katılacak varlıklar da bu giriş sürecinden geçecek.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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