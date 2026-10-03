Ethereum'da staking kesintisi rafa kalktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ethereum'da staking kesintisi rafa kalktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ethereum\'da staking kesintisi rafa kalktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'da staking ödüllerinin bir bölümünü yakmayı öngören öneri, Hegota güncellemesinin değerlendirme sürecinden çekildi. Mevcut ödüllerde bu öneriye bağlı bir kesinti yapılmadı. Yazarlar, değişikliği daha geniş bir katılımla yeniden tartışmak istiyor.

Ethereum France Başkanı ve önerinin ortak yazarlarından Jérôme de Tychey, EIP-8363 için geri çekilme kararını 1 Ekim'de duyurdu. Sektör temsilcileri ile temel protokol ve istemci geliştiricilerinin, yeni ETH üretimine ilişkin politikanın bir güncellemenin kapsamı belirlenirken karara bağlanmasına itiraz ettiğini açıkladı.

Yazarlar bu itirazı kabul ederek konunun kendine ait bir değerlendirme süreci gerektirdiği sonucuna vardı. Karar, önerinin Hegota kapsamında ilerlemesini durdurdu. Ödül politikasının değiştirilmesine ilişkin tartışma ise devam edecek.

STAKING ARTTIKÇA ÖDÜL KESİNTİSİ BÜYÜYECEKTİ

Staking, ETH'nin ağın güvenliğine katkı sağlamak için sisteme bağlanması ve karşılığında ödül kazanılması anlamına geliyor. EIP-8363, doğrulayıcıların yeni ETH üretiminden aldığı ödüllerin bir bölümünü yakarak dolaşımdan çıkarmayı amaçlıyordu. Sisteme bağlanan ETH miktarı arttıkça kesinti de büyüyecekti.

Taslakta yaklaşık 60,25 milyon ETH eşiğine ulaşıldığında, yeni ETH üretiminden doğan ödüllerin tamamını dengeleyecek bir yakım öngörülüyordu. Toplam arzın yaklaşık yarısına karşılık gelen bu eşikle staking miktarının daha da artmasına yönelik teşvikin kaldırılması hedefleniyordu. Ödül düşüşünün etkisini yumuşatmak için yaklaşık 18 aylık geçiş dönemi planlanmıştı.

Önerinin yazarları, arzın çok büyük bölümünün staking'e yönelmesinin Ethereum'un güvenliği, tarafsızlığı ve ETH'nin para olarak kullanımı açısından risk taşıdığını savunuyor. De Tychey, geri çekilme kararına rağmen bu gerekçelerin arkasında durduklarını belirtti.

ÖDÜL POLİTİKASI AYRI SÜREÇTE ELE ALINACAK

Yeni tartışmada ağ güvenliği, staking gelirine dayanan hizmetler ve kesinti yönteminin uygunluğu değerlendirilecek. Doğrulayıcıların dağılımı ile kendi doğrulayıcısını çalıştıran kullanıcıların nasıl etkileneceği de ele alınacak. De Tychey, staking protokolü Lido'nun sürece yön vermeye yardımcı olmayı teklif ettiğini bildirdi.

Yazarların planı, kasım ayındaki Devcon etkinliğinde bir forumla başlayıp atölye çalışmalarıyla devam ediyor. Nisan ayındaki EthCC etkinliğinde temel geliştiricilerle yeniden değerlendirme yapılması hedefleniyor. Takvim, ödüllerin değişeceği kesin bir tarih içermiyor.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ethereum'da staking kesintisi rafa kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei