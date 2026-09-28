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Ethereum'da yükselişin şartı belli

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Ethereum\'da yükselişin şartı belli
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Ethereum, son yükselişin ardından 2.700 dolar çevresindeki direnci aşmakta zorlanıyor. Fiyat bu bölgenin hemen altında seyrederken teknik analizler, yeni bir yükseliş için kalıcılık arıyor. Aşağıda ise alıcıların yeniden devreye girebileceği destekler izleniyor.

Yayım sırasında Ethereum yaklaşık 2.690 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 0,7 gerileyen fiyat, aynı dönemde 2.637–2.709 dolar aralığında hareket etti. Son bir haftada 2.800 doların üzerini gören ETH, bu seviyedeki kazanımlarını koruyamadı.

YÜKSELİŞİN ÖNÜNDE 2.700 DOLAR VAR

Direncin kısa süreli aşılması, yükselişin devamı için tek başına yeterli görülmüyor. Teknik analist Shayan Markets, 2.700 dolar çevresinin üzerinde kalıcı bir kırılma oluşması halinde 3.000 doların yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Analist Muthoni Mary'nin dört saatlik grafik değerlendirmesi ise daha yakın bir eşiğe odaklanıyor. Mary'ye göre 2.703 dolar civarındaki düşen trend çizgisinin üzerinde kapanış yapılması ve fiyatın gücünü ölçen RSI göstergesinin yükselişi desteklemesi, 2.800 dolara doğru hareketin önünü açabilir.

İki değerlendirme de fiyatın direnç bölgesini aşmasına bağlı bir toparlanma senaryosu çiziyor. Ethereum'un bu bölgenin hemen altında bulunması, söz konusu koşulun henüz karşılandığı anlamına gelmiyor.

GERİ ÇEKİLMEDE HANGİ DESTEKLER ÖNE ÇIKIYOR?

Satışların sürmesi halinde ilk önemli destek 2.500 dolar çevresinde bulunuyor. Her iki analizde de izlenen bu bölge, son yükseliş hareketinin başladığı alan olması nedeniyle önem taşıyor.

Shayan Markets'in günlük grafik değerlendirmesinde 2.400 dolar ayrı bir destek olarak öne çıkıyor. Daha önce yükselişi sınırlayan bu seviyenin korunması, haziran ayından beri oluşan toparlanmanın devamı açısından izleniyor. Yükselen trend çizgisinin belirgin biçimde aşağı kırılması ise kısa vadeli görünümü zayıflatabilir ve 2.200–2.300 dolar bölgesini gündeme getirebilir.

Haziran diplerinden bu yana her geri çekilmenin öncekinden daha yüksek bir seviyede durması, orta vadeli toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşılık dört saatlik RSI'ın önceki aşırı alım bölgesinden gerilemesi, son yükselişin hız kaybettiğine işaret ediyor. Analizde kısa vadeli yön açısından 2.500–2.700 dolar aralığının hangi yönde aşılacağı belirleyici görülüyor.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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