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Ethereum'daki kayıp Bitcoin'i geride bıraktı

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Ethereum\'daki kayıp Bitcoin\'i geride bıraktı
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Kripto piyasasındaki satış dalgasında Ethereum, son 24 saatte yüzde 8,5'e varan kayıpla Bitcoin'den daha fazla değer kaybetti. Ethereum ETF'lerinden 100 milyon dolara yakın, Bitcoin ETF'lerinden 430 milyon dolar çıkarken iki varlıkta da kaldıraçlı alım pozisyonları tasfiye edildi.

Ethereum, ABD ara seçimlerinin ardından 2 bin 450 dolara doğru başlayan toparlanmayı sürdüremedi ve 2 bin 208 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Bitcoin'in kaybı yüzde 6,5 seviyesinde kaldı. Böylece Ethereum, Bitcoin'in yaklaşık 2 puan gerisinde kaldı.

Satışın arkasında teknoloji hisselerindeki çöküş ve faiz artırımı beklentisi var. ABD Merkez Bankası (Fed) için aralıkta faiz artırımı ihtimali, güçlü istihdam verisinin ardından yüzde 79'a yükseldi.

ETF'LERDE ÇIKIŞ İKİ TARAFTA DA SÜRÜYOR

ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden 5 Kasım'da 99,9 milyon dolar çıktı. Çıkışın 75,2 milyon dolarlık kısmı BlackRock'un ETHA fonundan geldi. Fonlar bir gün önce 53 milyon dolar giriş görmüş, hafta başında ise 2 Kasım'da 139,7 milyon, 3 Kasım'da 85,3 milyon dolar kaybetmişti.

Spot Bitcoin ETF'lerinden aynı gün 430 milyon dolar çıktı ve çıkışa Fidelity'nin fonu 200 milyon dolarla öncülük etti. BlackRock'un Bitcoin ETF'i ise art arda beşinci gün çıkış gördü. İki taraftaki toplam çıkış 530 milyon dolara ulaştı.

ETHEREUM'DA KALDIRAÇ HIZLA ÇÖZÜLÜYOR

Son 24 saatte Ethereum'da 210 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi, bunun 179 milyon doları alım pozisyonlarından geldi. Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyon tutarı 11,4 milyar dolara geriledi, bu rakam eylül sonunda 16 milyar dolara yakındı. Ağdaki Glamsterdam güncellemesinin akıllı sözleşmelerde bulunan sekiz risk nedeniyle ertelenmesi de Ethereum'a özgü bir baskı oluşturdu.

Haftalık tabloda ise fark kapanıyor. Ethereum haftayı yatay seyirle tamamlamaya hazırlanırken Bitcoin yaklaşık yüzde 2 kayıpta. Teknik görünümde Ethereum için 2 bin 200 dolar ilk destek olarak izlenirken 2 bin 350 dolar ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Yayım sırasında Ethereum yüzde 5,1 kayıpla 2 bin 231 dolardan, Bitcoin yüzde 3,7 kayıpla 75 bin 711 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaEthereumBitcoinSon Dakika

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