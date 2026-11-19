Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, genç kuşakların konut yerine hisse senedi ve dijital varlıklara yönelmesini 18 Kasım'da X hesabından değerlendirdi. Buterin, bugünkü yatırım platformlarının yatırımcıları daha sorumsuz davranışlara ittiği uyarısında bulundu.

Paylaşım, Z kuşağının konut yerine kriptoya yönelip yönelmediği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Bir kripto para borsasının Ocak 2025 anketine göre beş ülkede Z kuşağından katılımcıların yüzde 51'i kripto sahibi olmuştu, bu oran tüm yaşlarda yüzde 35'te kalıyordu.

18 KASIM PAYLAŞIMINDA PLATFORMLARA ELEŞTİRİ

Buterin'e göre gençlerin konut dışındaki varlıklara yönelmesi, insanları "konutu pahalı tutmaya iten çarpık teşvikleri" azaltıyor. Kurucu ortak, diğer temel ihtiyaçlarda fiyat düşüşü memnuniyetle karşılanırken konutta durumun farklı olduğunu vurguladı.

Buterin, konutun hisse ve kriptoya karşı bir avantajı olduğunu da kabul etti. Bu avantajı kültürün ve politikaların teşvik ettiği, kolayca nakde çevrilemeyen güvenli bir şeye yatırım yapma alışkanlığı olarak tanımladı.

Kurucu ortak, "Modern platformlar bunun tersini teşvik ediyor ve daha sorumsuz davranışlara yol açıyor." dedi. Buterin, dijital varlıkların da konut yatırımının bu iyi özelliklerinin bir karşılığına ihtiyaç duyduğunu ekledi.

Paylaşım, ekonomist Peter Tulip'in ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Raleigh kentine dair paylaşımından bir gün sonra geldi. Tulip, imar kurallarının gevşetilmesinin bir inşaat patlaması başlattığını ve reel kiraları 2022-2025 arasında yüzde 15 düşürdüğünü yazmıştı.

RALEİGH'DE KİRALAR YÜZDE 15 GERİLEDİ

Pew Charitable Trusts'ın araştırmasına göre Raleigh'de kiralar 2017-2022 arasında yüzde 38 artmıştı. Kent 2021-2024 arasında 16 bin 884 konut ekleyerek konut stokunu yüzde 7,7 büyüttü, bu oran ülke genelinde yüzde 3,2'de kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta yayımladığı ankete göre 2025'te 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerin yalnızca yüzde 24'ü ev sahibiydi. Aynı ankette kripto paraya yatırım yapan yetişkinlerin oranı 2024'teki yüzde 7'den yüzde 9'a çıktı.

Buterin Eylül 2025'te de merkeziyetsiz finansta tasarruf, ödeme ve tam teminatlı borç verme gibi düşük riskli alanlara odaklanılması çağrısı yapmıştı. Buterin paylaşımında ETH'yi ev sahipliğine güvenli bir alternatif olarak sunmadı. Yayım sırasında Ethereum 1800 dolardan işlem görüyor.