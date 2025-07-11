Fed beklentileri kripto para piyasasının yükselişinde etkili oldu - Son Dakika
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Fed beklentileri kripto para piyasasının yükselişinde etkili oldu

11.07.2025 19:18
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Bitcoin, kesintisiz devam eden spot ETF girişleri ve ABD para politikası gevşemesi beklentileriyle 118.800 dolara kadar yükselerek tarihi yeni rekor kırdı. Donald Trump'ın yasalaştırdığı mali genişleme paketi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) faiz indirimi tartışmaları kripto piyasasını güçlü şekilde destekliyor. Short pozisyonlarda 1,1 milyar dolarlık büyük tasfiye gerçekleşti.

Kripto para piyasasındaki yükseliş dalgası ivme kazanırken, kurumsal yatırımcıların ilgisi artmaya devam ediyor. BlackRock'ın Ethereum ETF'sine tek günde 300 milyon dolarlık rekor giriş, kurumsal sermayenin kripto varlıklara yöneldiğinin göstergesi oldu. Toplam kripto piyasa değeri 3,6 trilyon doları aşarken, analistlere göre boğa koşusunun devam edeceğini öngörüyor.

Bitcoin 118.800 Dolarlık Tarihi Rekora Yükseldi

ABD'nin para politikası gelişmeleri Bitcoin'in rekor seviyeye çıkmasında kritik rol oynadı. Nansen araştırma analisti Nicolai Søndergaard, Trump'ın "Büyük Güzel Tasarı" olarak adlandırdığı yasanın mali genişleme ve likidite artırımına yol açabileceğini belirtti.

Yükseliş Bitcoin'in cuma günü kilit likidite seviyelerini aştıktan sonra hız kazandı. CoinGlass verilerine göre 10-11 Temmuz arasında 1,1 milyar doların üzerinde kısa pozisyon silinirken, açık faiz yüksek kaldı.

Ethereum'da yaşanan toparlanma da dikkat çekti. Ethereum şubat ayından bu yana ilk kez 3.000 dolar seviyesini geri kazandı. Bu gelişme BlackRock'ın spot Ethereum ETF'sinde gerçekleşen günlük 300 milyon dolarlık rekor girişle aynı zamana denk geldi.

Standard Chartered Bitcoin'in üçüncü çeyrek sonuna kadar 135.000 doları geçeceğini öngörürken, Bitwise yıl sonu 200.000 dolar hedefini öngörüyor. Yatırımcılar şimdi 15 Temmuz tüketici fiyat endeksi ve 30 Temmuz FOMC toplantısına odaklandı.

Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, soğuyan enflasyonun bu ay faiz indirimi gerektirebileceğini söyleyerek Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a politika gevşetme çağrısını destekledi.

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Son Dakika Kripto Para Fed beklentileri kripto para piyasasının yükselişinde etkili oldu - Son Dakika

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