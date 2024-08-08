Fed cephesinden Customers Bancorp'a kara para aklama yaptırımı - Son Dakika
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Kripto Para

Fed cephesinden Customers Bancorp'a kara para aklama yaptırımı

Fed cephesinden Customers Bancorp\'a kara para aklama yaptırımı

ABD Merkez Bankası (Fed), Customers Bancorp'un risk yönetimi ve kara para aklama konularında ciddi eksiklikler buldu. Banka, dijital varlık müşterileri için güçlendirilmiş yönetim kurulu gözetimi de dahil olmak üzere düzeltici adımlar atmayı taahhüt etti. Bu karar, finans ve kripto para sektörlerinde geniş çapta yankı uyandırdı.

08.08.2024 21:58
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Fed, dijital varlık sektörüne hizmet veren Customers Bancorp'a yönelik sert bir yaptırım kararı aldı. Kararın gerekçesi, bankanın risk yönetimi ve kara para aklamayla mücadele konularındaki ciddi eksiklikler olarak açıklandı. Bu hamle, kripto para sektöründe endişeyle karşılanırken, bazı uzmanlar bunun daha geniş çaplı bir baskının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

Customers Bancorp Dijital Varlık Stratejisinde Yeniden Yapılanma Sürecinde

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) kripto para sektörüne hizmet veren Customers Bancorp'a yönelik bir yaptırım kararı aldı. Fed, kararın gerekçesi olarak bankanın risk yönetimi ve kara para aklamayla mücadele konularındaki yasal düzenlemelere uymakta ciddi eksiklikler gösterdiğini açıkladı.

Yaptırım kararının ardından Customers Bancorp, Fed'e sunduğu yazılı bir planda kara para aklamayı önleme ve yaptırım kurallarına uyum konusunda yönetim kurulu denetimini güçlendireceğini taahhüt etti. Banka ayrıca dijital varlıklarla ilgili risk yönetimi uygulamalarını geliştirmeye yönelik bir strateji planı hazırlayacağını da kabul etti.

Fed, bankanın hazırlayacağı planda bazı önemli noktalara dikkat çekti. Bu noktalar arasında, dijital varlık stratejisinden sorumlu kişi veya ekiplerin yeterli uzmanlığa, itibara ve yetkiye sahip olması, görev tanımlarının net bir şekilde belirlenmesi ve yeterli kaynak tahsisi yapılması yer alıyor.

Bununla birlikte Fed, Customers Bancorp'tan müşteri doğrulama süreçlerini gözden geçirmesini ve yüksek riskli müşterileri belirlemeye yönelik bir program oluşturmasını talep etti.

Bu gelişme, kripto para sektöründe endişeyle karşılandı. Bazı sektör temsilcileri, Fed'in bu hamlesini "Chokepoint 2.0" olarak nitelendirerek, daha geniş çaplı bir baskının işareti olabileceğini öne sürdüler.

VanEck'in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Customers Bancorp'un kripto fonları ve projeleri için öncü bir banka olduğunu ancak şimdi yaptırımla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Castle Island Ventures'ın kurucu ortağı Nic Carter ise Fed ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) kripto dostu bankaları sistemli bir şekilde ortadan kaldırmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

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