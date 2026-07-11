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Fed riskine rağmen Bitcoin volatilitesi düşüyor

Fed riskine rağmen Bitcoin volatilitesi düşüyor
11.07.2026 10:54
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Bitcoin, şahin bir Fed ve yeniden alevlenen Ortadoğu gerilimine rağmen yaklaşık 64 bin dolarda işlem görürken volatilite giderek düşüyor. Araştırma şirketi CoinShares, uzun vadeli kurumsal yatırımcıların artmasının fiyat dalgalanmalarını yumuşattığını belirtiyor.

CoinShares'e göre bu dalgalı seyir, şirketin Bitcoin volatilitesine ilişkin araştırmasının öngördüğü tabloya uyuyor. Şirket, piyasaya daha fazla uzun vadeli ve kurumsal yatırımcı girdikçe sıçramaların şiddetinin azaldığını savunuyor. Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 64.400 dolardan işlem görürken ay içinde yaklaşık yüzde 3,3 değer kazandı.

CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, Fed'in şu anda Bitcoin için en büyük belirleyici olduğunu söyledi. Butterfill'e göre haziran ayı Federal Açık Piyasa Komitesi tutanakları, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faize dair henüz net bir kamuoyu görüşü paylaşmaması nedeniyle ek önem taşıdı. Komite politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında tutarken faiz indirimine yönelik eğilimi ima eden ifadeleri kaldırdı. Butterfill, spot Bitcoin ETF'lerinden sekiz haftada yaklaşık 8 milyar dolar çıktığını ve bunun kayıtlardaki en uzun seri olduğunu belirtti. Son birkaç işlem gününde alımların geri dönmesinin ise zorunlu satışların gücünü yitirdiğine işaret ettiğini, bunun da çoğu zaman bir dip oluşumunun ilk belirtisi olduğunu ekledi.

VOLATİLİTE 2013'TEN BU YANA DÜŞTÜ

CoinShares'in daha geniş savı, volatilitenin giderilmesi gereken bir kusurdan çok, ayaklarını yeni yere basan bir varlığın doğal bir özelliği olduğu yönünde. Bitcoin'in zirve günlük volatilitesi 2013'teki yüzde 7,58'den 2025'te rekor düşük seviye olan yüzde 2,24'e geriledi. Şirkete göre volatilite, kurumsal katılım derinleştikçe dengelendi. Yıllık bazda volatilite de spot Bitcoin ETF'leri piyasaya çıkmadan önce düzenli olarak yüzde 150'yi aşan seviyelerden aşağı indi. CoinShares fiyat hareketlerini hâlâ şekillendiren etkenler arasında Bitcoin'in Fed politikasına ve dolar likiditesine artan duyarlılığını, düzenleyici haberlerden gelen ani sarsıntıları ve türev piyasalarındaki kaldıracı sıraladı.

Şirketin kendi modellemesi, bu volatiliteye rağmen pozisyonu korumak için rakama dayalı bir gerekçe sunuyor. CoinShares'e göre geleneksel 60/40 portföyü, Ocak 2020 ile Mart 2026 arasında yıllık yüzde 8,56 getiri sağladı. Portföye yüzde 5 Bitcoin eklenen sürüm ise yıllık yüzde 11,64 getiri sundu ve riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı 0,71'den 0,93'e çıktı. 

Kripto Para, Orta Doğu, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed riskine rağmen Bitcoin volatilitesi düşüyor - Son Dakika

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