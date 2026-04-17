Güney Kore hükümet harcamalarında Blockchain teknolojine geçiyor - Son Dakika
Güney Kore hükümet harcamalarında Blockchain teknolojine geçiyor

Güney Kore hükümet harcamalarında Blockchain teknolojine geçiyor
17.04.2026 15:03
Güney Kore Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin resmi harcamalarında kullandığı kredi kartlarının yerini Blockchain tabanlı mevduat tokenlarla almayı hedefleyen bir pilot proje başlatıyor. Yılın dördüncü çeyreğinde tam uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

Kamu kurumları, şu an resmi görev harcamalarını hükümet tarafından sağlanan kredi veya banka kartlarıyla gerçekleştiriyor. Mesai saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılan harcamalar için memurların ayrıca rapor hazırlayarak idari onay alması gerekiyor. Bakanlık, mevduat token sisteminin bu verimsizlikleri gidereceğini belirtiyor.

Yeni yapıda, izin verilen kullanım saatleri ve harcama kategorileri önceden belirlenebilecek. Bakanlık resmî açıklamasında, "Mevduat tokenlarla harcama yapılırken izin verilen kullanım zamanlarını ve harcama kategorilerini önceden belirleyerek genel şeffaflığı artırıyoruz." ifadesini kullandı. Aracısız ödeme altyapısının küçük ölçekli işletmelerin işlem maliyetlerini düşüreceği de aktarıldı.

Proje operatörleri yakında belirlenecek. Kapsam, ilgili kurumlar ve şirketlerle koordineli biçimde netleştirilecek. Uygulama, Güney Kore'nin idari merkezi olarak planlanan Sejong şehri merkezli yürütülecek. Başarılı sonuçlar alınması halinde kapsam diğer kamu hizmet alanlarına da taşınabilecek.

Pilot proje, bakanlığın yeni sektörleri teşvik etmeye yönelik düzenleyici kum havuzu çerçevesinde başlattığı ilk bağımsız çalışma niteliğini taşıyor. Geçen ay Çevre ve Enerji Bakanlığı ile ortak yürütülen projede ise elektrikli araç şarj istasyonlarına sağlanan sübvansiyonlar aynı token altyapısıyla ödeniyor.

DİJİTAL VARLIK MEVZUATI DA GÜNDEMDE

Güney Kore'de yasa yapıcılar, stablecoin, gerçek dünya varlığı tokenizasyonu ve kripto para ETF'lerini kapsayan kapsamlı bir düzenleme paketi üzerinde çalışıyor. Başlangıçta 2025 sonuna kadar tamamlanması öngörülen tasarı için iktidardaki Demokrat Parti, 3 Haziran yerel seçimlerinin ardından aktif müzakere sürecini başlatacağını duyurdu.

Son Dakika Kripto Para Güney Kore hükümet harcamalarında Blockchain teknolojine geçiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Güney Kore hükümet harcamalarında Blockchain teknolojine geçiyor - Son Dakika
