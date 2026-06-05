Güney Kore\'den Polymarket soruşturması

Gangwon İl Polis Teşkilatı, Polymarket üzerinden işlem gerçekleştiren kullanıcılara yönelik ülke çapında bir soruşturma başlattı. Yerel medya haberlerine göre bu girişim, Güney Kore'de tahmin piyasası platformu kullanıcılarının ilk kez soruşturma kapsamına alınması olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore mevzuatı, spor bahislerini yalnızca Kore Spor Geliştirme Vakfı bünyesindeki Sports Toto platformu üzerinden yapılmasına izin veriyor. Platform, kişi başı bahis limitini 100 bin wonla (yaklaşık 65 dolar) sınırlıyor. Polymarket kullanıcıları bu yasal çerçeve kapsamında 10 milyon wona (yaklaşık 6 bin 495 dolar) kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Soruşturma, 3 Haziran'daki yerel seçimlerin hemen ardından gündeme geldi. Seçimler döneminde Polymarket'ta açılan tahmin sözleşmeleri büyük hacme ulaştı. Seul Belediye Başkanlığı sonucunu öngörmeye yönelik sözleşmeler 52 milyon doların üzerinde işlem hacmi oluşturdu.

Geçen ay Güney Kore'nin medya düzenleyicisi, bir şikâyet üzerine Polymarket'ın etkinlik sözleşmelerinin yasadışı kumar kapsamına girip girmediğini incelemeye başlamıştı. Gangwon soruşturması, konunun polis boyutuna taşındığını gösteriyor.

KÜRESEL BASKI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Güney Kore'deki bu adım, Polymarket'a yönelik küresel baskının genişlediğini ortaya koyuyor. Endonezya yetkilileri kısa süre önce çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik kapsamlı bir önlem çerçevesinde platformun yerel erişimini engelledi. Hindistan da Polymarket'ın erişime kapalı olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Platform ise büyüme stratejisini sürdürüyor. Polymarket, şu anda erişime kısıtlı olduğu Japonya pazarına girmek amacıyla ülkede bir temsilci atadı.

2020'de kurulan Polymarket, siyasi, sosyal ve spor alanlarındaki tahminlere yönelik kripto para tabanlı bahislere olanak tanımasıyla öne çıktı. Piyasa veri kaynaklarına göre platform, 5 Haziran itibarıyla 88,6 milyar dolarlık kümülatif işlem hacmine ulaştı.