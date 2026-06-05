Güney Kore'den Polymarket soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den Polymarket soruşturması

Güney Kore\'den Polymarket soruşturması
05.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore polisi, tahmin piyasası platformu Polymarket'ın yerel kullanıcılarını yasa dışı bahis soruşturmasına aldı. Ülke tarihinde ilk kez yürütülen bu soruşturmada kullanıcılar 10 milyon wona kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Gangwon İl Polis Teşkilatı, Polymarket üzerinden işlem gerçekleştiren kullanıcılara yönelik ülke çapında bir soruşturma başlattı. Yerel medya haberlerine göre bu girişim, Güney Kore'de tahmin piyasası platformu kullanıcılarının ilk kez soruşturma kapsamına alınması olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore mevzuatı, spor bahislerini yalnızca Kore Spor Geliştirme Vakfı bünyesindeki Sports Toto platformu üzerinden yapılmasına izin veriyor. Platform, kişi başı bahis limitini 100 bin wonla (yaklaşık 65 dolar) sınırlıyor. Polymarket kullanıcıları bu yasal çerçeve kapsamında 10 milyon wona (yaklaşık 6 bin 495 dolar) kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Soruşturma, 3 Haziran'daki yerel seçimlerin hemen ardından gündeme geldi. Seçimler döneminde Polymarket'ta açılan tahmin sözleşmeleri büyük hacme ulaştı. Seul Belediye Başkanlığı sonucunu öngörmeye yönelik sözleşmeler 52 milyon doların üzerinde işlem hacmi oluşturdu.

Geçen ay Güney Kore'nin medya düzenleyicisi, bir şikâyet üzerine Polymarket'ın etkinlik sözleşmelerinin yasadışı kumar kapsamına girip girmediğini incelemeye başlamıştı. Gangwon soruşturması, konunun polis boyutuna taşındığını gösteriyor.

KÜRESEL BASKI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Güney Kore'deki bu adım, Polymarket'a yönelik küresel baskının genişlediğini ortaya koyuyor. Endonezya yetkilileri kısa süre önce çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik kapsamlı bir önlem çerçevesinde platformun yerel erişimini engelledi. Hindistan da Polymarket'ın erişime kapalı olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Platform ise büyüme stratejisini sürdürüyor. Polymarket, şu anda erişime kısıtlı olduğu Japonya pazarına girmek amacıyla ülkede bir temsilci atadı.

2020'de kurulan Polymarket, siyasi, sosyal ve spor alanlarındaki tahminlere yönelik kripto para tabanlı bahislere olanak tanımasıyla öne çıktı. Piyasa veri kaynaklarına göre platform, 5 Haziran itibarıyla 88,6 milyar dolarlık kümülatif işlem hacmine ulaştı.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore'den Polymarket soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:58:50. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Polymarket soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.