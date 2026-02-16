Harvard, Bitcoin ETF pozisyonunu yüzde 21 azalttı

Ivy League vakıf fonunun yatırım yöneticisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 13F bildirimine göre 31 Aralık itibarıyla BlackRock'un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda 265,8 milyon dolar değerinde 5,35 milyon adet pay tutuyordu. Bu pozisyon, Harvard'ın bir önceki çeyrekte bildirdiği 442,8 milyon dolar değerindeki 6,81 milyon paydan 1,48 milyon adetlik bir azalmayı yansıtıyor.

HARVARD İLK KEZ ETHER ETF'YE GİRDİ

Harvard, aynı çeyrekte BlackRock'un iShares Ethereum Trust (ETHA) fonunda 3,87 milyon adet pay satın alarak 86,8 milyon dolarlık yeni bir pozisyon açtı. Bu yatırım, vakıf fonunun en büyük ikinci kripto para birimini takip eden bir fonda kamuya açıklanan ilk pozisyonu olma özelliği taşıyor.

Söz konusu değişiklikler, kripto para piyasaları için dalgalı geçen bir çeyrekte gerçekleşti. Bitcoin (BTC) 2025 ekim ayında yaklaşık 126.000 dolara kadar yükseldikten sonra 31 Aralık'ta 88.429 dolara geriledi. Ether (ETH) ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti. Bu hafta itibarıyla Bitcoin 68.600 dolar, Ether ise 1.900 dolar civarında işlem görüyor.

BİTCOİN HARVARD'IN EN BÜYÜK HALKA AÇIK POZİSYONU OLARAK KALDI

Azaltmaya rağmen Bitcoin, 31 Aralık itibarıyla Harvard'ın kamuya açıklanan en büyük yatırımı olmayı sürdürdü. 265,8 milyon dolarlık pozisyon, vakıf fonunun Alphabet, Microsoft ve Amazon'daki paylarının üzerinde yer aldı.

Öte yandan Harvard'ın kripto stratejisi, akademik çevrelerde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Washington Üniversitesi emekli finans profesörü Andrew F. Siegel, Bitcoin yatırımını "riskli" olarak nitelendirdi ve yılbaşından bu yana yüzde 22,8 değer kaybettiğine dikkat çekti. Siegel, bu riskin kısmen Bitcoin'in içsel bir değerden yoksun olmasından kaynaklandığını ekledi.

UCLA finans profesörü Avanidhar Subrahmanyam ise Ether'in portföye eklenmesinin, vakıf fonunun dijital varlık stratejisine ilişkin endişelerini artırdığını belirtti. Subrahmanyam, kripto para birimlerini değerleme metodolojisi henüz netleşmemiş, kanıtlanmamış bir varlık sınıfı olarak gördüğünü ifade etti ve Harvard'ın Bitcoin yatırımına yönelik önceki şüphelerinin sonraki performansla doğrulandığını söyledi.