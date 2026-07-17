Hollanda mahkemesi kripto platformu Knaken'i iflasa mahkum etti - Son Dakika
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Hollanda mahkemesi kripto platformu Knaken'i iflasa mahkum etti

Hollanda mahkemesi kripto platformu Knaken\'i iflasa mahkum etti
17.07.2026 16:35
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Hollanda'da bir mahkeme, savcıların 7 milyon euroluk müşteri varlığının kayıp olduğunu açıklamasının ardından kripto para platformu Knaken Cryptohandel BV ile bağlı vakfını iflasa mahkum etti. Karar, ülkenin yetkisiz kripto sağlayıcılarına yönelik denetimi sıkılaştırdığı bir döneme denk geldi.

Kararı Rotterdam mahkemesi verdi. Mahkeme, Knaken'in platforma ve hesaplara erişimi engellemesinin ardından düzenli bir tasfiyenin sağlanabilmesi için iflasın gerekli olduğunu belirtti. Mahkemeye göre şirketin kullanıcılara tam geri ödeme yapacak kadar varlığı bulunmuyor. Mahkeme ayrıca müşterilerin hukuki konumlarını belirleyecek yeterli bilgiden yoksun olduğunu vurguladı.

Hollanda Kamu Savcılığı, kayıp fonlarla ilgili bir ceza soruşturması başlattıktan sonra 30 Haziran'da iflas talebinde bulundu. Ülkenin mali suç soruşturma birimi de haziran sonunda şirkete baskın düzenleyerek cihazlara ve varlıklara el koydu.

2017'DE KURULAN KNAKEN AFM SİCİLİNDE YOKTU

2017'de Rotterdam'da kurulan Knaken, haziran başında çevrim dışı oldu. Şirket, Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi'nin (AFM) yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcıları sicilinde yer almıyor.

AFM, temmuz başında yetkisiz kripto varlık hizmet sağlayıcılarına karşı denetim ve yaptırım işlemlerine başladığını duyurmuştu. Otorite bu adımı, Hollanda'nın Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine ilişkin geçiş dönemini 30 Haziran 2025'te sona erdirmesinin ardından attı. Hollanda'nın belirlediği son tarih, Avrupa Birliği genelindeki 1 Temmuz 2026 azami geçiş süresinden önce geldi.

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Son Dakika Kripto Para Hollanda mahkemesi kripto platformu Knaken'i iflasa mahkum etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda mahkemesi kripto platformu Knaken'i iflasa mahkum etti - Son Dakika
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