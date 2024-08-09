Hong Kong yetkilileri kripto firmaları için bankacılık düzenlemelerini eleştiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Hong Kong yetkilileri kripto firmaları için bankacılık düzenlemelerini eleştiriyor

Hong Kong yetkilileri kripto firmaları için bankacılık düzenlemelerini eleştiriyor

Hong Kong'daki kripto ve Web3 şirketleri, bankacılık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Milletvekili Johnny Ng, bu firmaların daha rahat hesap açabilmeleri için bankalar üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesini talep ediyor. Ng'in bu çağrısı, Hong Kong'un kripto sektöründe lider bir merkez olma yolundaki stratejik adımlarını güçlendiriyor.

09.08.2024 15:09
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Hong Kong'da kripto ve Web3 şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklar, siyasi gündemin üst sıralarına tırmandı. Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng, bu alandaki firmaların finansal işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için banka hesaplarına erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Ng'nin açıklamaları, Hong Kong'un küresel bir kripto merkezi olma hedefi doğrultusunda atılan adımların etkinliğini sorgulatırken, sektörün karşılaştığı zorlukları da gözler önüne serdi.

Hong Kong'da Kripto Sektörüne Bankacılık Kolaylığı Yolda

Hong Kong'un finans dünyasında yeni bir tartışma başladı. Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng, kripto para ve Web3 alanında faaliyet gösteren şirketlerin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukların aşılması gerektiğini vurguladı.

Ng, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sektördeki firmaların finansal işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için banka hesaplarına sahip olmalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Ng ayrıca, Hong Kong'un sanal bankacılık altyapısının, bu yenilikçi şirketleri destekleyecek şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Ng ve ekibi son iki yılda bölgeye gelen 120'yi aşkın kripto ve Web3 şirketiyle bir anket çalışması gerçekleştirdi. Çarpıcı sonuçlara göre bu şirketlerin neredeyse tamamı (yüzde 95) banka hesabı açmak için girişimde bulundu ancak büyük çoğunluğu (yüzde 70) bankaların çeşitli kısıtlamaları nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Şirketlerin sadece beşte biri hesaplarını 2-5 ay içinde açabilirken, yarısından fazlası (yüzde 54) altı ay veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Hong Kong yönetimi, bölgeyi küresel bir kripto merkezi yapma hedefini sürdürüyor. Geçen yıl kripto ticaret platformları için bir lisanslama sistemi başlatarak bu alandaki şirketlere destek sağlandı. Bir başka milletvekili Duncan Chiu, bazı büyük kripto borsalarının Hong Kong'da faaliyet göstermek için lisans alma sürecinde yaşadığı zorlukları dile getirdi. Chiu, mevcut düzenlemelerin bazı önemli oyuncuları pazardan uzaklaştırdığı endişesini paylaştı.

Bu gelişmeler, Hong Kong'un kripto ve Web3 ekosistemini geliştirme çabalarında karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Yerel yetkililer, finansal inovasyon ile düzenleyici gereklilikler arasında bir denge kurma arayışında görünüyor.

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Son Dakika Kripto Para Hong Kong yetkilileri kripto firmaları için bankacılık düzenlemelerini eleştiriyor - Son Dakika

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