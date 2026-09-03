İki kripto fonunda uzun seri sona erdi - Son Dakika
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İki kripto fonunda uzun seri sona erdi

İki kripto fonunda uzun seri sona erdi
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Spot Ethereum ve XRP borsa yatırım fonlarının (ETF) haftalardır süren net giriş serileri çarşamba günü birlikte sona erdi. Aynı gün Bitcoin fonları ters yönde hareket ederek yeniden girişe geçti.

SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Ethereum fonları çarşamba günü 48 milyon dolar net çıkış kaydetti ve 12 işlem günlük net giriş serisini sonlandırdı. Fonlar bu seri boyunca 1,62 milyar dolar toplamıştı.

Aynı gün XRP fonları da 7,2 milyon dolar net çıkış kaydederek 11 seanslık net giriş serisini bitirdi. Seri boyunca bu fonlara yaklaşık 170 milyon dolar girmiş, kümülatif net giriş 1,68 milyar dolara ulaşmıştı.

BLACKROCK'IN İKİ ETHEREUM FONU TERS YÖNE AYRIŞTI

Farside Investors verilerine göre çıkışa BlackRock'ın iShares Ethereum Trust fonu (ETHA) öncülük etti ve 53,4 milyon dolar net çıkış kaydetti. Onu 26,2 milyon dolarlık net çıkışla Fidelity'nin Ethereum fonu (FETH) ve 23,5 milyon dolarlık net çıkışla Grayscale'in Ethereum Staking fonu (ETHE) izledi. Buna karşın BlackRock'ın staking özellikli Ethereum fonu (ETHB) yaklaşık 53 milyon dolar net giriş çekerek toplam çıkışın bir bölümünü dengeledi.

BİTCOİN FONLARI BİR GÜNDE ÇIKIŞTAN GİRİŞE DÖNDÜ

Bitcoin fonları çarşamba günü altcoin fonlarından farklı bir yön izledi ve yaklaşık 101 milyon dolar net giriş çekti. Bu fonlar bir gün önce 236,5 milyon dolar çıkış görmüştü.

Fon akışlarındaki bu ayrışma, kripto para fiyatlarının gerilediği bir haftaya denk geldi. CoinGecko verilerine göre son yedi günde Ethereum yüzde 3,4 ile en sert kaybı yaşadı. XRP yüzde 2,4, Bitcoin yüzde 1,3 geriledi. Yayım sırasında Ethereum 2 bin 407 dolardan, XRP 1,36 dolardan ve Bitcoin 77 bin 744 dolardan işlem görüyor.

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SON DAKİKA: İki kripto fonunda uzun seri sona erdi - Son Dakika
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