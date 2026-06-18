İki senatörden Trump\'a Bankman-Fried\'ı affetmemesi için çağrı

Cumhuriyetçi senatör Cynthia Lummis ve Demokrat senatör Ruben Gallego, çarşamba günü Senato'nun görüşünü ifade eden dört sayfalık bir karar tasarısı sundu. Tasarıda, "hiçbir koşulda Samuel Bankman-Fried'a başkanlık affı verilmemesi gerektiği" ifade edildi.

Lummis, açıklamasında Bankman-Fried için "Mahkemede günü oldu." dedi. Senatöre göre jüri onun savunmasını satın almadı ve hâkim ona bir nedenle 25 yıl hapis cezası verdi. Lummis, Bankman-Fried'ın bu süreyi hak etmediği bir af peşinde koşarak geçirebileceğini ya da sorumluluğu üstlenebileceğini belirterek onun sorumluluktan kaçmasına yardım etmeye niyeti olmadığını vurguladı.

Bankman-Fried, kripto borsası FTX'i yönetiyor ve hedge fonu Alameda Research'ü kurmuştu. İkisinin de çökmeye başladığı Kasım 2022'de FTX iflas başvurusunda bulundu. Süreçte müşteri varlıklarının Alameda Research'ün faaliyetlerini desteklemek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Eski FTX yöneticisi, Kasım 2023'te New York'ta bir jüri tarafından FTX müşterilerini, kreditörleri ve yatırımcıları dolandırmaya ilişkin yedi suçlamanın tamamından mahkûm edildi. Savcılar düzeni, son on yılın muhtemelen en büyük finansal dolandırıcılığı olarak nitelendirdi.

BANKMAN-FRIED AF İÇİN TRUMP'A YÖNELDİ

Bankman-Fried, Trump'tan af talep ediyor. Ancak başkan, böyle bir niyeti olmadığını söyledi. Trump geçen yıl boyunca kripto sektörüyle bağlantılı kilit isimleri affetti. Bu isimler arasında dark web pazar yeri operatörü Ross Ulbricht ve Binance'ın eski CEO'su Changpeng Zhao da yer aldı. Bankman-Fried ayrıca geçen hafta, ilk mahkemenin kendisine adil bir şans tanımadığını öne sürerek cezasının bozulması için yaptığı temyizi kaybetti.

GETTR ve X hesaplarında aktif olan Bankman-Fried, geçen yıl boyunca Trump'ın bazı adımlarını, bu arada eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández'in affını övdü. Gallego ise açıklamasında, "Milyonlarca Amerikalıyı kandırdı ve birikimlerini çaldı." dedi. Senatör, Bankman-Fried'ın suçları için hiçbir pişmanlık göstermediğini ve kendisini gülünç biçimde bir "lawfare" mağduru gibi sunmaya çalıştığını belirterek bu durumu "tam bir komedi" olarak nitelendirdi.

LUMMIS VE GALLEGO KRİPTO YASASINI MÜZAKERE EDİYOR

Hem Lummis hem Gallego, sektör için ilk kez kapsamlı bir federal düzenleyici çerçeve kuracak daha geniş bir kripto piyasa yapısı yasası üzerinde müzakere yürütüyor. Önemli tıkanma noktalarından biri, Trump ve ailesinin kripto girişimlerine ilişkin etik kaygılar oldu.

Gallego, yasanın başkanı, başkan yardımcısını, diğer üst düzey federal yetkilileri ve onların birinci derece aile üyelerini dijital varlıklarla ilgili bazı finansal işlemlerden meneden hükümler içermesi gerektiğini savundu.