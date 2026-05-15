İngiliz siyasetçi 6,7 milyon dolarlık kripto para hediyesiyle ev satın aldı
İngiliz siyasetçi 6,7 milyon dolarlık kripto para hediyesiyle ev satın aldı

15.05.2026 18:02
Reform Partisi lideri Nigel Farage kripto milyarderi Christopher Harborne'dan 6,7 milyon dolarlık "kişisel hediye" aldıktan sonra 1,4 milyon sterlin (1,8 milyon dolar) değerinde bir mülk satın aldı. Gayrimenkul işlemi Mayıs 2024'te Farage'ın genel seçimlerde aday olacağını açıklamasından birkaç hafta önce tamamlandı.

Farage şu anda bu kişisel hediye nedeniyle Birleşik Krallık parlamento soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor. Eleştirmenler hediyenin Farage göreve başladıktan sonra beyan edilip kaydedilmesi gerektiğini savunuyor. Reform Partisi ve Farage herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirterek hediyenin göreve başlamadan önce alındığını ve aynı raporlama yükümlülüklerine tabi olmadığını ileri sürüyor.

KRİPTO SİYASİ BAĞIŞLARINA YASAK ÇAĞRILARI ARTIYOR

Soruşturma ülkede milletvekillerinin ve hükümet yetkililerinin kripto siyasi bağışlarına etik kaygılarla yasak getirilmesini aylardır talep ettiği bir dönemde başladı. Siyasi figürlerin kampanya fonları veya kişisel hediyeler için kripto kabul etmesi artan düzenleyici denetime konu oluyor.

Ortak Ulusal Güvenlik Stratejisi Komitesi Başkanı Matt Western Şubat 2025'te milletvekillerinden siyasi partilere ve siyasi figürlere gönderilen kripto bağışları geçici olarak yasaklamasını talep etmişti. Western yabancı hükümetlerin ülke seçimlerini ve siyasetini etkileme kaygısını yasağın temel gerekçesi olarak gösterdi.

Hükümet Mart'ta Western'ın önerileri ve yabancı siyasi bağışların oluşturduğu tehditler hakkındaki bağımsız soruşturmanın tavsiyelerini takiben kripto siyasi bağışlarını geçici olarak yasaklayan bir yasa teklifi sundu. Ancak teklifin yasalaşması için parlamentonun her iki kamarasından geçmesi ve Kral III. Charles'ın onayını alması gerekiyor.

Başbakan Keir Starmer kripto siyasi bağışlarını kısıtlamaya yönelik yasama hakkında "Demokrasimizi korumak için kararlı davranacağız." dedi.

