Japon finans devi SBI Asya'daki kripto imparatorluğunu büyütüyor - Son Dakika
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Japon finans devi SBI Asya'daki kripto imparatorluğunu büyütüyor

Japon finans devi SBI Asya\'daki kripto imparatorluğunu büyütüyor
17.07.2026 18:00
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Japon finans grubu SBI Holdings, Singapur merkezli kripto platformu Coinhako'nun çoğunluk hissesini, Singapur merkez bankasından aldığı düzenleyici onayın ardından satın aldı. Grup, işlemi bağlı kuruluşu SBI Ventures Asset üzerinden tamamlayarak platformu kendi çatısı altına aldı.

Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) onayı, SBI'nin mevcut ortaklardan bir sermaye enjeksiyonu yoluyla hisse almasına imkân tanıdı ve Coinhako, grubun konsolide bağlı ortaklığı haline geldi. SBI, çoğunluk hissesini alma niyetini şubat ayında duyurmuştu. Coinhako, faaliyetlerini büyük ölçüde MAS'tan Büyük Ödeme Kuruluşu lisansı taşıyan Hako Technology ve Britanya Virjin Adaları Finansal Hizmetler Komisyonu'na kayıtlı kripto varlık hizmet sağlayıcısı Alpha Hako üzerinden yürütüyor. İşlemin mali koşulları açıklanmadı.

SBI, Coinhako'nun müşteri tabanını, operasyonel deneyimini ve bölgesel ağını kendi finansal hizmetleri, teknolojisi ve küresel varlığıyla birleştirmeyi planlıyor. Grup, bu adımla Japonya ve Güneydoğu Asya'dan başlayarak bir dijital varlık koridoru kurmayı hedefliyor. Şirket ayrıca yen bazlı stablecoin JPYSC de dahil olmak üzere kripto ve dijital finans altyapısına bağlı yeni hizmetler geliştirmeyi, tokenizasyon, zincir üstü finans ve sınır ötesi işlem alanlarında fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

SBI Yönetim Kurulu Başkanı Yoshitaka Kitao, grubun dünya genelindeki borsaları birbirine bağlayarak dijital varlıklar için küresel bir koridor yaratmayı hedeflediğini söyledi. Kitao'ya göre bu yapı, yatırımcıların ulusal sınırlardan veya para birimi engellerinden etkilenmeden en uygun yatırımları yapmasına imkân tanıyacak. Başkan, dijital varlık düzenlemelerinde önde gelen Singapur'un bu açıdan kritik bir bölge olduğunu, sağlam bir müşteri tabanına ve iş birikimine sahip Coinhako'nun gruba katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

SBI SİNGAPUR'U DİJİTAL VARLIK STRATEJİSİNİN MERKEZİNE KOYDU

SBI, Singapur'u dijital varlık stratejisinde kilit bir üs olarak tanımladı ve satın almanın Güneydoğu Asya'daki varlığını güçlendireceğini belirtti. Grup, yerel iş temelini sağlamlaştırmak için bu yaz ilk yurt dışı şube müdürleri toplantısını Singapur'da yapmayı planlıyor.

SBI son aylarda satın almalar, yatırımlar ve tokenizasyon girişimleriyle dijital varlık genişlemesini hızlandırdı. Grup, bu ay kurumsal kripto borsası EDX Markets'ın 76 milyon dolarlık C serisi turuna öncülük etti ve Gauntlet'in 125 milyon dolarlık C serisi turunun tek yatırımcısı oldu.

Şirket ayrıca haziranda Japon kripto borsası Bitbank'ı yaklaşık 289 milyon dolara almayı kabul etmiş, yen bazlı stablecoin JPYSC'yi devreye almış ve Japonya'da zincir üstü bir finansal piyasa geliştirmek için Solana Foundation ile ortaklık kurmuştu. Bu hafta ise Japon hisselerini tokenlaştırmak amacıyla Ondo Finance ile anlaşma duyurdu. Grup şubatta, Startale Group ile birlikte tokenlaştırılmış menkul kıymetlere ve gerçek dünya varlıklarına odaklanan katman bir blok zinciri Strium'u tanıtmıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon finans devi SBI Asya'daki kripto imparatorluğunu büyütüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon finans devi SBI Asya'daki kripto imparatorluğunu büyütüyor - Son Dakika
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