Japon yatırım devi Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Japon yatırım devi Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor

Japon yatırım devi Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor

Metaplanet, iki gün içinde ikinci Bitcoin alımını gerçekleştirerek toplam varlıklarını 2.888 BTC'ye yükseltti. Tokyo borsasında listelenen şirket, 497 BTC'yi Bitcoin başına ortalama 88.448 dolar fiyattan satın aldı. Japon yatırım devinin Bitcoin stratejisi şimdiden kâr getirmiş gözüküyor. Şirketin 240,2 milyon dolara mal olan kripto varlıkları şu anda 251 milyon dolar değerinde bulunuyor.

05.03.2025 11:54
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Bitcoin yatırım stratejisini kurumsal bir iş koluna dönüştüren Metaplanet, agresif alım stratejisiyle kripto dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Aralık ayında Bitcoin hazine operasyonlarını resmi olarak temel iş kolu olarak belirleyen şirket, 2025 sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 sonuna kadar ise 21.000 BTC edinmeyi hedefliyor. Bu kararlı duruş, şirketin hisse değerini de olumlu etkiledi.

Metaplanet Bitcoin Varlıklarını 2.888 BTC'ye Çıkardı

Japon yatırım firması Metaplanet, Bitcoin biriktirme stratejisinde önemli bir adım daha attı. Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, 497 Bitcoin'i 43,9 milyon dolar karşılığında satın aldığını bildirdi. Bu alım, firmanın sadece iki gün önce gerçekleştirdiği 156 BTC'lik alımın ardından geldi.

Tokyo borsasında listelenen Metaplanet, toplam Bitcoin portföyünü 2.888 BTC'ye çıkardı. Şirket, bu kripto yatırımını Bitcoin başına ortalama 83.172 dolar fiyattan, toplamda yaklaşık 240,2 milyon dolara gerçekleştirdi. Mevcut Bitcoin değeriyle şirketin kripto varlıkları 251 milyon dolar değerinde bulunuyor.

Metaplanet'in bu stratejisi şimdiden kağıt üzerinde kâr getirmiş gözüküyor. Firmanın hisse senetleri de bu gelişmeden olumlu etkilenerek çarşamba günü Tokyo borsasında yüzde 17 yükseldi. Aynı gün Nikkei 225 endeksi sadece yüzde 0,55 artış gösterdi.

Şirket Nisan 2024'te açıkladığı Bitcoin alım stratejisini agresif bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Metaplanet aralık ayında Bitcoin hazine operasyonlarını resmi olarak temel bir iş kolu olarak belirledi. 2025 sonuna kadar 10.000 BTC ve 2026 sonuna kadar 21.000 BTC edinmeyi hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Para Japon yatırım devi Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor - Son Dakika

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