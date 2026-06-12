JPMorgan: Bitcoin ve altın riskli varlık gibi hareket ediyor - Son Dakika
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JPMorgan: Bitcoin ve altın riskli varlık gibi hareket ediyor

JPMorgan: Bitcoin ve altın riskli varlık gibi hareket ediyor
12.06.2026 15:05
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JPMorgan analistleri, yatırımcıların değersizleşme ticaretinden uzaklaşmasının Bitcoin'de hızlandığını ve altında sürdüğünü belirterek altın ETF'lerinden bir haftada yaklaşık 20 milyar dolar çıktığını aktardı.

Analistlere göre yatırımcılar, değersizleşme ticaretinden uzaklaşmayı sürdürüyor ve bu geri çekilme altında devam ederken Bitcoin'de hızlanıyor. Analistlere göre eğilim hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara yayıldı.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler hazırladıkları raporda, 5 Haziran ile biten haftada altın ETF'lerinden yaklaşık 20 milyar dolar çıkış yaşandığını kaydetti. Bir önceki hafta sınırlı giriş gören altın fonlarının aksine Bitcoin ETF'leri son dört haftada giderek artan çıkışlar gördü. Analistler, "Değersizleşme ticaretinden geri çekilme altında sürdü ve son haftalarda Bitcoin'de adeta hızlandı." ifadesini kullandı.

Değersizleşme ticareti, yatırımcıların jeopolitik belirsizlik, kalıcı enflasyon, artan kamu borcu, itibari paralara güvenin azalması ve dolardan uzaklaşma kaygılarıyla Bitcoin ve altına yönelmesini ifade ediyor. Analistlere göre bu talep son haftalarda ETF'ler, vadeli işlem piyasaları ve yatırımcı konumlanmasında zayıfladı.

BİTCOİN MAYIS BAŞINDA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Kurumsal yatırımcılar vadeli işlem piyasaları üzerinden de risk azaltmayı sürdürdü. Altında konumlanma şubat sonundan bu yana istikrarlı biçimde gerilerken, Orta Doğu çatışmasının başından beri değersizleşme ticaretinin ana aracı olan Bitcoin mayıs başında yön değiştirip daha da zayıfladı. JPMorgan'ın momentum göstergeleri de benzer bir eğilime işaret ediyor. Altın yatırımcıları şubat sonundan beri uzun pozisyonlarını azaltırken, Bitcoin önce kısa pozisyon kapatmalarından yararlandı ve mayıs başında geri döndü.

Analistler, banka dışı yatırımcıların Bitcoin ve altına yaptığı tahsisleri hisse, tahvil ve nakitle kıyaslayarak izledi. 2023 ortasından beri istikrarlı biçimde yükselen bu tahsisler, Mart 2025'te görülen seviyelere geriledi. JPMorgan, Bitcoin'deki düşüşün hem ETF hem vadeli işlem piyasalarındaki zayıf likiditeyle daha da derinleştiğini belirtti.

BİTCOİN VE ALTIN RİSKLİ VARLIK GİBİ HAREKET EDİYOR

Analistler piyasa korelasyonlarındaki bir değişime de dikkat çekti. Bitcoin'in 10 yıllık ABD reel Hazine getirileriyle korelasyonu yakın zamanda negatife döndü ve bu hareket, altında bu yıl daha önce görülene benzedi. Aynı dönemde altının S&P 500 ile korelasyonu, Bitcoin'in hisse senetleriyle geleneksel pozitif ilişkisine yaklaştı. Analistlere göre bu durum, her iki varlığın da son dönemde portföy çeşitlendiricisinden çok riskli varlık gibi hareket ettiğini gösteriyor.

Rapor, JPMorgan'ın geçen hafta paylaştığı temkinli duruşu büyük ölçüde yineliyor. Analistler, yılın ikinci yarısının güçlü geçmesi için dijital varlık hazinesi şirketlerinin artan temettü yükümlülüklerini karşılamada netlik sağlamasının ve ABD'de kripto piyasa yapısı yasasının kabul edilmesinin gerektiğini tekrarladı. Bu yasanın çıkmasına ise yüzde 50'nin altında olasılık veriyorlar. Temkinli görünüme rağmen analistler, mevcut zayıf piyasa duyarlılığının ileride "yükseliş yönlü ters bir sinyal" olabileceğini de yineledi.

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Son Dakika Kripto Para JPMorgan: Bitcoin ve altın riskli varlık gibi hareket ediyor - Son Dakika

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