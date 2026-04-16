Justin Sun, Tron için kuantum yükseltme planını başlattı

Sun karşılaştırmalı bir dil kullandı. Yaptığı açıklamada Sun, "Bitcoin kuantuma açık adresleri dondurup dondurmamayı tartışırken, Ethereum araştırma komiteleri kuruyordu. Tron çoktan harekete geçti. Bugün resmi olarak duyuruyoruz: Tron post-kuantum yükseltme planını başlatıyor ve NIST standartlarında kuantum sonrası imza şemalarını ana ağında devreye alan ilk ana akım blok zinciri oluyor." dedi.

SUN: BTC VE ETH'Yİ GERİDE BIRAKTIK

Google Kuantum AI araştırmacılarının yakın zamanda yayımladığı bir makale, kuantum bilgisayarlarının kripto paralar dahil modern şifreleme altyapısını kırıp kıramayacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Shor algoritmasındaki olası ilerlemeler özel anahtarları çözmek için gereken kaynakları ciddi ölçüde azaltabilir. Google bu riske karşı 2029'u kuantum sonrası şifrelemeye geçiş hedef tarihi olarak açıklamıştı.

Binance kurucusu Changpeng Zhao, kuantuma dayanıklı şifreleme algoritmalarına geçişin gerçek dünya tehditlerini bertaraf etmek için yeterli olacağını savundu. CZ, "Kripto'nun yapması gereken tek şey yükseltmek. Paniklemek için bir neden yok." dedi.

Ethereum araştırmacısı Justin Drake ise Google'ın bulgularının ek inceleme gerektirdiğini ve pratik saldırı için öngörülen zaman diliminin kesin değil olasılıksal olduğunu vurguladı. Drake, 2030'ların başında bir kuantum bilgisayarın eliptik eğri anahtarlarını kırma ihtimalini küçük ama göz ardı edilemeyecek düzeyde değerlendirdi.

Sun bu tartışmaya keskin bir yanıt verdi: "Kuantum güvenliği bir tartışma konusu değil, bir özellik olmalı. Her Tron kullanıcısının varlıklarının kuantum tehditleri nedeniyle riske girmeyeceğini garanti edeceğiz." dedi. Tron üzerinde basılan stablecoin hacmi çoğunluğu USDT olmak üzere 80 milyar doları aşıyor. Zincirin toplam kilitli değeri 5 milyar dolar düzeyinde. Teknik yol haritasının yakında yayımlanacağı belirtildi.