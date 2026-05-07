Kraken ABD\'de düzenlenmiş kripto marjin ticaretini başlattı

Kripto para borsası Kraken, ABD'deki bireysel yatırımcılara CFTC düzenlemesi altında kripto spot marjin ticareti sunmaya başladı. Ürün, ana şirket Payward'ın türev platform Bitnomial'ı satın almasının ardından bu lisanslarla geliştirilen ilk hizmet oldu. ABD'de bireysel yatırımcılar için bu tür düzenlenmiş marjin ürünleri şimdiye kadar büyük ölçüde erişilemez durumdaydı.

Kraken duyurusunda "Bu boşluk faaliyetleri denizaşırına, düzenlenmiş bir piyasanın sunduğu korumaların hiçbirine sahip olmayan platformlara itti." ifadesini kullandı. Kullanıcılar kripto varlıklarını teminat olarak kullanarak 10 kata kadar kaldıraçla işlem yapabilecek ve varlıklarını satmak zorunda kalmayacak.

Borsanın Pro biriminin sorumlusu Darius Tabatabai, "Marjin küresel kripto piyasalarının temel bileşeni. Daha verimli sermaye kullanımı ve daha geniş ticaret stratejileri sağlıyor. ABD'li yatırımcılar çok uzun süre düzenlenmiş bir ortamda bu işlevselliğe erişemedi." dedi.

BİTNOMİAL SATIN ALIMI ÜRÜN YELPAZESINI GENİŞLETECEK

Payward pazartesi günü Chicago merkezli kripto türev borsası Bitnomial'ın satın alımını tamamladığını duyurmuştu. Bitnomial, CFTC tarafından verilen aracı kurum, sözleşme piyasası ve takas lisanslarına sahip bulunuyor. Payward satın alımın ileride düzenlenmiş süresiz vadeli işlem (perpetual futures) ve opsiyon ürünlerini de sunmalarına olanak tanıyacağını belirtmişti.

Hamle, Kraken'ın olası halka arzına hazırlanırken düzenlenmiş türev altyapısına yaptığı yatırımın parçası. Payward kasım ayında SEC'e gizli S-1 kayıt başvurusu yapmıştı.

KÜRESEL BÜYÜME HAMLESI DEVAM EDİYOR

Kraken kurumsal ve türev varlığını Birleşik Krallık ve Avrupa'da da genişletiyor. Borsa Mart 2025'te NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolara satın almıştı. Kraken son yıllarda ABD'nin en büyük üç kripto borsası arasında yer alıyor ve aylık işlem hacmi 20 milyar ile 40 milyar dolar arasında seyrediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
