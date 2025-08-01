Kripto para borsaları temmuz ayında trilyon dolarlık hacim gördü - Son Dakika
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Kripto para borsaları temmuz ayında trilyon dolarlık hacim gördü

01.08.2025 17:06
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Kripto para borsalarının toplam işlem hacmi temmuz ayında 1,7 trilyon dolara çıkarak altı ayın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin tarihi aylık kapanış rekoru kırıp 115.644 dolara ulaşırken Ethereum yüzde 49,5 yükseldi. Binance 683 milyar dolarla liderliğini sürdürürken DeFi sektörü de güçlü toparlanma yaşadı.

Kripto para piyasalarında yaşanan büyük ivme temmuz ayında borsa hacimlerini şubat ayından bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı. Verilere göre toplam hacim bir önceki aya kıyasla yüzde 55 artış gösterirken bu gelişme Bitcoin ve Ethereum'daki tarihi performansla eş zamanlı gerçekleşti.

Binance Pazar Liderliğini 683 Milyar Dolarla Sürdürdü

Merkezi kripto para borsaları temmuz ayında toplam 1,71 trilyon dolarlık hacim kaydederek haziran ayındaki 1,1 trilyon dolarından kayda değer yükseliş gerçekleştirdi. Bu performans, şubat ayının 1,77 trilyon dolarlık zirve seviyesine oldukça yaklaştığını gösteriyor.

Piyasa lideri Binance, temmuz ayında 683,41 milyar dolarlık işlem hacmiyle konumunu korudu. Bu rakam, Haziran'daki 436,24 milyar dolardan belirgin artış göstererek ocak ayının 801,1 milyar dolarlık zirvesinden bu yana en yüksek seviye oldu.

Diğer büyük platformlar da güçlü performans sergiledi. Bitget 126,05 milyar dolar, Bybit 122,3 milyar dolar ve Upbit 110,21 milyar dolarlık hacimlerle sıralamada üst sıralarda yer aldı.

Bitcoin (BTC) temmuz ayında tarihi bir başarıya imza atarak 115.644 dolarlık aylık kapanış rekoru kırdı. Ayın başındaki 107.000 dolar seviyesinden yüzde 7,5 kazanç elde eden Bitcoin, piyasa güvenini güçlendirdi.

Ethereum (ETH) ise aynı dönemde yüzde 49,5'lik artış kaydederek Bitcoin'den daha keskin bir performans sergiledi. Bu rallinin etkisi tüm kripto ekosisteminde hissedildi.

Merkeziyetsiz finans sektörü de bu pozitif trendden payını aldı. Merkezi olmayan borsa hacmi temmuz ayında 435,3 milyar dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. PancakeSwap 188,6 milyar dolarlık hacimle DeFi liderliğini sürdürdü.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsaları temmuz ayında trilyon dolarlık hacim gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto para borsaları temmuz ayında trilyon dolarlık hacim gördü - Son Dakika
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