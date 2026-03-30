Kripto para ETF\'lerinden beş haftanın ardından çıkış

30.03.2026 17:05
Dijital varlık yatırım ürünleri beş haftanın ardından ilk kez net çıkış yaşadı. Haftalık bazda 414 milyon dolar piyasadan ayrıldı. Fed'in Haziran toplantısında faiz artırımına gidebileceğine dair güçlenen beklentiler ve Orta Doğu gerginlikleri yatırımcıları temkinli bir tutuma yöneltti.

Toplam yönetim altındaki varlıklar 129 milyar dolara inerek şubat başı seviyelerine döndü. CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, bu düzeyin Trump'ın tarife kararlarının ilk dalgasının hissedildiği Nisan 2025 dönemine yakın olduğuna dikkat çekti.

SPOT ETF'LERDE GİRİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Çıkışlarda Ethereum (ETH) öne çıktı. Haftalık 222 milyon dolar çıkışla tüm varlıklar arasında en fazla kaybeden Ethereum'un yılbaşından bu yana toplam çıkışı 273 milyon dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) aynı dönemde 194 milyon dolar çıkış yaşadı. Buna karşın yıl genelindeki 964 milyon dolarlık net girişiyle pozitif bölgeyi korudu. Short-Bitcoin ürünleri 4 milyon dolar giriş alırken, Solana 12,3 milyon dolar çıkış kaydetti. XRP ise haftalık 15,8 milyon dolar girişiyle dikkat çeken istisnalar arasında yer aldı.

Bitcoin spot ETF'leri dört haftalık giriş serisini sona erdirerek 296 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu çıkış, ayın önceki haftalarında gerçekleşen 2,2 milyar dolarlık girişin ardından geldi. Ethereum spot ETF'leri ise art arda ikinci haftada da negatife döndü: Geçen hafta 206,6 milyon dolar daha ayrıldı.

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
