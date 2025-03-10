Kripto para ETP\'leri üst üste dört hafta kan kaybediyor

Geçen hafta rekor seviyede 2,9 milyar dolarlık çıkış yaşanmasının ardından kripto ETP'lerdeki düşüş trendi hız kesmiş olsa da devam ediyor. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, yatırımcı duyarlılığının hala ayı yönlü kaldığını ve piyasanın teslim olma belirtileri gösterdiğini belirtti. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklarına yaklaşımında temkinli bir tutum sergilediğine işaret ediyor.

Kripto Fonları Dört Haftada 4,75 Milyar Dolar Çıkış Yaşadı

Kripto para ETP'lerindeki çıkışlar, Bitcoin ürünlerinde yoğunlaştı. Bitcoin ETP'leri 756 milyon dolar ile geçen haftaki toplam çıkışların yüzde 85'ini oluşturdu. Short-Bitcoin ETP'leri de Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyede 19,8 milyon dolar çıkış kaydetti.

Toplam yönetim altındaki varlıklar 142 milyar dolara kadar geriledi. Bu düşüş, Kasım 2024 ortasından bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. CoinShares analisti Butterfill, bu düşüşün hem negatif fiyat hareketlerinden hem de sürekli çıkışlardan kaynaklandığını vurguladı.

Ayı yönlü duyarlılık altcoinlerde de hissedildi. Ethereum (ETH) ETP'leri 89 milyon dolar çıkış yaşarken Tron ve Aave sırasıyla 32 milyon dolar ve 2,4 milyon dolar ile dikkat çeken kayıplar arasında yer aldı.

Bazı kripto para birimleri bu genel düşüş trendine karşı direnç gösterdi. Solana (SOL), XRP ve Sui sırasıyla 16,4 milyon dolar, 5,6 milyon dolar ve 2,7 milyon dolar giriş almayı başardı.

ETP ihraççıları arasında en büyük kayıplar Fidelity Investments'ta görüldü. Şirket geçen hafta 201 milyon dolar çıkışla yılbaşından bugüne 159 milyon dolar negatif fon akışı raporladı. BlackRock'ın iShares ETF'leri ise 193 milyon dolar haftalık çıkışla ikinci sırada yer aldı. Buna rağmen BlackRock, 52,8 milyar dolarlık AUM ve 3 milyar dolarlık YTD çıkışıyla hala en büyük kurumsal kripto sahibi konumunu koruyor.

ABD'deki diğer kayıplar ARK Invest ve 21Shares'te 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bugüne akışları ise hala 110 milyon dolar pozitif durumda. ProShares ETF'leri çıkış görmeyen nadir ABD kripto fonları arasında yer alarak 15 milyon dolar giriş kaydetti.