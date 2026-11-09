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Kripto para piyasası için yoğun hafta başladı

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Kripto para piyasası için yoğun hafta başladı
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Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı ve yatırımcıların gözü ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmaları, endeks kararları ve kripto şirketlerinin bilançoları da hafta boyunca piyasanın yönünü belirleyebilir.

Bitcoin (BTC) yeni haftanın ilk saatlerinde 73 bin 500 dolar dolayına kadar geriledi. Piyasaların bu haftaki odağında ABD'de 10 Kasım'da açıklanacak Ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verisi bulunuyor.

ABD'de yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 3,7 olmuştu ve Ekim'de aylık artışın yavaşlaması bekleniyor. Veri Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Beklenenden yüksek bir enflasyon verisi ABD tahvil faizlerini ve doları yukarı itebilir. Bu durum kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabilir. Daha düşük bir veri ise faiz artışı beklentisini zayıflatabilir.

ÜRETİCİ FİYATLARI VE 17 FED KONUŞMASI

ABD'de Ekim ayı üretici fiyatları (ÜFE) verisi 13 Kasım'da Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. ÜFE'de Eylül'deki yüzde 1,3'lük artışın ardından bu kez aylık yüzde 0,4 artış bekleniyor.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin katılacağı 17 etkinlik planlanıyor. Michelle Bowman, Christopher Waller, Michael Barr ve Mary Daly konuşacak isimler arasında yer alıyor. Piyasa analistleri haftanın yine dalgalı geçmesini bekliyor.

MSCI KARARI VE USDC'YE AB DENETİMİ

Endeks şirketi MSCI kripto varlık hazinesi tutan şirketlerden hangilerinin endekslerden çıkarılacağını 11 Kasım'da açıklayacak. Strategy ve Metaplanet aday olarak görülüyor. Değişiklikler 30 Kasım kapanışından sonra geçerli olacak.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) 12 Kasım'da USDC'nin rezerv varlıklarının, likiditesinin ve geri ödeme planlarının denetimini devralacak. Aynı gün kripto borsası Gemini bilançosunu açıklayacak. Bitcoin madencisi MARA ve Trump Media bugün ABD borsaları kapandıktan sonra bilançolarını duyuracak.

Token kilit açılışları tarafında Pump.fun bu hafta yaklaşık 27 milyon dolarlık PUMP tokenını piyasaya sürecek. Starknet de 15 Kasım'da 127 milyon STRK'nin kilidini açacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 74 bin dolardan işlem görüyor.

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