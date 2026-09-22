Kripto piyasası yeniden 3 trilyon doları gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kripto piyasası yeniden 3 trilyon doları gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kripto piyasası yeniden 3 trilyon doları gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin'in 86 bin dolar çevresine yükselmesi ve altcoinlerin harekete katılması, toplam kripto para piyasasını gün içinde 3 trilyon dolar eşiğinin üzerine taşıdı. Ralliye Dogecoin, XRP, Solana ve Ethereum öncülük ederken, yüksek kaldıraç piyasadaki oynaklık riskini artırdı.

Bitcoin, gün içinde 86 bin doların üzerine çıktıktan sonra 85 bin 600 dolar çevresinde tutundu. Ethereum yaklaşık yüzde 3 yükselerek 2 bin 740 dolara yaklaşırken XRP yüzde 7, Solana yüzde 5 ve Dogecoin yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

1 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE RALLİYİ HIZLANDIRDI

Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kripto para pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin yaklaşık 844 milyon dolarlık bölümü, fiyatların yükselmesiyle kapanan kısa pozisyonlardan oluştu. Yaklaşık 135 bin yatırımcının pozisyonu bu süreçte kapandı.

Bitcoin, tasfiye edilen pozisyonlarda yaklaşık 608 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ethereum pozisyonlarındaki tasfiye tutarı ise 181 milyon dolar oldu. Tek işlemdeki en büyük tasfiye, Hyperliquid üzerinde yaklaşık 21 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonunda gerçekleşti.

Zorunlu alımların etkisi zayıflarken piyasanın toplam değeri yayım sırasında yaklaşık 2,92 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son bir saatteki tasfiyelerin 11 milyon doların altında kalması, yükselişin devamı için yeni alıcıların devreye girip girmeyeceğini öne çıkarıyor.

Kripto ParaEthereumBitcoinSolanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:36:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Kripto piyasası yeniden 3 trilyon doları gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement