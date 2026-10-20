Kripto sektörü ABD'den daha açık kurallar istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kripto sektörü ABD'den daha açık kurallar istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kripto sektörü ABD\'den daha açık kurallar istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto sektörünü temsil eden Blockchain Association, ABD'nin stablecoin kurallarında sorumluluk sınırlarının netleştirilmesini istedi. Kuruluş, müşteri adına hizmet veren şirketlerle kendi varlıklarını alıp satanların aynı yükümlülüklere tabi tutulmaması gerektiğini savundu.

ABD Hazine Bakanlığına sunulan görüş, GENIUS Act'in ödeme amaçlı stablecoinlerin çıkarılmasını, sunulmasını ve satışını düzenleyen üçüncü bölümüne ilişkin taslağı ele alıyor. Blockchain Association, yeterli rezerv tutan ve denetlenen şirketlerin güvenilir stablecoinler çıkarması hedefini destekliyor. İtirazı ise bu hedefin uygulamada hangi işletmelere, hangi şartlarla sorumluluk yükleyeceğinde yoğunlaşıyor.

HİZMET SAĞLAYICI TANIMI NETLEŞTİRİLSİN TALEBİ

Kuruluşun ilk talebi, dijital varlık hizmet sağlayıcısı sayılacak işletmelerin sınırlarının açık biçimde çizilmesi oldu. Birliğe göre yasa, müşterilere hizmet sunan işletmeleri hedefliyor. Kendi varlıklarıyla işlem yapan şirketlerin de aynı kapsama alınması, bu ayrımı ortadan kaldırabilir.

Blockchain Association, kullanıcının kendi varlıklarını kontrol ettiği cüzdan yazılımları ile ağdaki işlemleri doğrulayan katılımcıların yasada ayrı tutulduğuna dikkat çekiyor. Merkeziyetsiz finans altyapısının, sırf teknik işlevi nedeniyle müşteri adına işlem yapan bir aracı gibi değerlendirilmemesini istiyor.

Bir diğer itiraz, hukuka aykırı stablecoin ihracına bilerek katılmanın nasıl belirleneceğiyle ilgili. Kuruluş, sorumluluk için ihlalin gerçekten bilinmesi ve ihraççıyla koordinasyon içinde önemli bir yardım sağlanması koşullarını öneriyor. Piyasada mevcut stablecoinlerin olağan alım satımının tek başına ihraç sürecine katılım sayılmaması gerektiğini savunuyor.

YABANCI STABLECOİNLER İÇİN RESMİ LİSTE ÖNERİSİ

Birlik, yabancı stablecoin şirketlerinin ürünlerini sunan platformlara sınırları belirsiz inceleme yükümlülükleri getirilmesine de karşı çıkıyor. Gerekçe olarak birçok platformun bu ihraççılarla doğrudan ilişkisinin bulunmamasını gösteriyor. Bunun yerine düzenleyicilerin kamuya açık yasaklılar listelerinin esas alınabilmesini öneriyor.

İşlem yapılan kişinin ABD'de bulunup bulunmadığının belirlenmesi de görüşte yer alıyor. Kuruluş, katılım için ön izin gerektirmeyen merkeziyetsiz sistemlerde tarafların yalnızca bir cüzdan adresiyle karşılaşabildiğini belirtiyor. Bu durumda ek kimlik ve konum tespitinin uygulanmasının zorlaşacağını savunuyor.

Blockchain Association, değerlendirmelerin gerçekten bilinen olgulara ve olağan faaliyet sırasında edinilen bilgilere dayanmasını istiyor. Sunulan görüş, sektörün taslağa yönelik değişiklik taleplerini içeriyor. Taleplerin kabul edildiği veya nihai kurallara dönüştüğü henüz açıklanmış değil.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
16:22
İstanbul’daki selin faturası ağır Vali Gül rakamı açıkladı
İstanbul'daki selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul’da kaldı
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 16:28:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Kripto sektörü ABD'den daha açık kurallar istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei