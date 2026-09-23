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Kripto tahminleri sporun önüne geçebilir

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Kripto tahminleri sporun önüne geçebilir
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Araştırma ve aracı kurum Bernstein, tahmin piyasalarının yıllık işlem hacminin 2035'te 10 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Kurum, büyümede kripto para, hisse senedi ve emtiaya dayalı sözleşmelerin giderek daha fazla rol üstlenmesini bekliyor.

Gautam Chhugani liderliğindeki analist ekibinin 22 Eylül tarihli müşteri notunda, 2026'nın tamamı için 410 milyar dolarlık işlem hacmi tahmin edildi. Bernstein'in hesaplamasına göre sektör, yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 300 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Polymarket ve Kalshi gibi platformların faaliyet gösterdiği tahmin piyasalarında, kullanıcılar bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin sözleşmeler alıp satıyor. Seçim sonuçlarından spor karşılaşmalarına, ekonomik kararlardan kripto para hareketlerine kadar farklı konular işleme açılabiliyor.

KRİPTO VE FİNANS SPORU GERİDE BIRAKABİLİR

Bernstein, önümüzdeki yıllarda işlem hacminin dağılımının değişmesini bekliyor. Kripto para, hisse senedi ve emtiaya bağlı sözleşmelerin toplam payının 2025'teki yüzde 12'den 2035'te yüzde 49'a çıkacağı tahmin ediliyor. Aynı dönemde sporun payının yüzde 61'den yüzde 38'e gerilemesi öngörülüyor.

Analistler, bu değişimin ilk işaretlerinin platformların mevcut işlemlerinde görüldüğünü belirtti. Bernstein'e göre Kalshi'de kriptonun işlem hacmindeki payı ocakta yüzde 5'in altındayken ağustosta yaklaşık yüzde 20'ye yükseldi. Polymarket'in 2026'daki küresel işlem hacminde ise kripto sözleşmeleri yaklaşık yüzde 21 pay aldı.

Büyüme beklentisi, yeni sözleşme türlerinin yaygınlaşmasına da dayanıyor. Analist ekibi, bir şirketin üretim miktarı, teslimatları veya abone artışı gibi tek bir göstergeye yönelik piyasaların gelişmesini bekliyor. Böylece yatırımcılar, şirketin hissesini almak yerine belirli bir faaliyet sonucuna ilişkin beklentilerini işlem konusu yapabilecek.

Sektörün genişlemesinde hukuki belirsizlikler de etkili olacak. Bernstein, ABD'de spor odaklı tahmin piyasalarının düzenleyici çerçevesinin 2027 veya 2028'den önce tam olarak netleşmesini beklemiyor.

Analistler bu beklentiyi, sözleşmelerin federal türev düzenlemelerine mi yoksa eyaletlerin bahis kurallarına mı tabi olduğu konusunda farklılaşan mahkeme kararlarına dayandırıyor. Dolayısıyla büyüme öngörüsüne rağmen spor sözleşmelerinin hangi kurallar altında sunulacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Kripto ParaSon Dakika

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