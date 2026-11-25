Lider kripto para Bitcoin (BTC), dün 60 bin doların altına 10 kez indi ve dokuz kez yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Türkiye saatiyle 21.45'teki son kırılmadan bu yana ise fiyat 60 bin doların altında kalıyor.

Pazartesi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasıyla 64 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin, ardından bugün sabaha karşı 58 bin 900 dolara kadar geriledi. Ethereum (ETH) da yüzde 2,8 değer kaybederek 1650 dolar civarına indi.

KORKU ENDEKSİ ŞUBATTAN BERİ EN DÜŞÜKTE

Kripto piyasasındaki yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi 100 üzerinden 9'a indi. Endeks cuma günü de bu seviyedeydi ve şubattan bu yana bu kadar düşmemişti. Üç ay önce ise 82 ile yılın zirvesini görmüştü.

Wall Street'te hisse piyasası için hesaplanan aynı adlı endeks de 17 ile aşırı korku bölgesinde bulunuyor. Nasdaq geçen hafta yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 2020'den bu yana en kötü haftasını geçirdi.

Bu arada opsiyon piyasasında yatırımcılar satım opsiyonlarına 2022'den bu yana görülmeyen bir hızla yöneldi. En çok açık pozisyon, yaklaşık 900 milyon dolarla 60 bin dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonunda birikti.

ARALIKTA FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 98

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırma ihtimalini yüzde 98, ocakta bir artış daha yapma ihtimalini yüzde 66 olarak fiyatlıyor. Ekonomist Robin Brooks, "Faiz artırımına yanlış biçimde odaklanmış bir Fed'in yarattığı stres sistemde birikmeye devam ediyor." dedi.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden pazartesi 569,7 milyon dolar daha çıktı ve kasımdaki çıkış 4,71 milyar dolarla aylık rekora ulaştı. Bitcoin'de spot ile vadeli fiyat arasındaki farktan sağlanan yıllık getiri de yüzde 5 civarındaki ABD tahvil getirisinin altına indi.

Fed'in aralık toplantısı öncesindeki son büyük veri olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi bugün açıklanacak. LMAX Group stratejisti Joel Kruger, güçlü bir verinin faiz artırımı beklentisini pekiştirebileceğini söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 100 dolardan işlem görüyor.