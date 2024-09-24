Polymarket token projesine hazırlanıyor

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Kripto bahis dünyasının yükselen yıldızı Polymarket, sektörde dengeleri değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. 50 milyon doları aşan değerde bir token çıkarma planı, yatırımcıların ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. Bu cesur adım, platformun gerçek dünya olaylarını doğrulama misyonunu güçlendirirken, kripto ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Polymarket'in Cesur Adımı Yatırımcıları Heyecanlandırdı

Kripto tahmin platformu Polymarket, sektörde ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirket 50 milyon doları aşan değerde bir token çıkarmayı planlıyor. Bu hamle, platformun faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Polymarket'in bu hamlesi karşısında yatırımcılar şimdiden harekete geçmiş durumda. Birçok yatırımcı, gelecekte gerçekleşecek token satışında öncelik kazanmak için şimdiden token varantları aldı. Polymarket'in bu tokenları, kullanıcıların gerçek dünya olaylarının sonuçlarını doğrulamasına yardımcı olacak bir araç olarak tasarladığı belirtiliyor. Polymarket'in şirket yetkilileri henüz kesin bir lansman tarihi açıklamadı.

Polymarket, geçtiğimiz Mayıs ayında önemli bir finansman turunu başarıyla tamamladı. Peter Thiel önderliğindeki Founders Fund'ın yanı sıra, 1confirmation ve ParaFi gibi mevcut yatırımcıların da katılımıyla 45 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım turuna, Ethereum'un kurucularından Vitalik Buterin, Dragonfly ve Eventbrite'ın kurucu ortağı Kevin Hartz gibi önemli isimler de destek verdi.

Platform, merkeziyetsiz tahmin mekanizmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimleri için yaklaşık 1 milyar dolarlık tahmin kabul etmesiyle gündemde. Platformdaki şu anki verilere göre Demokrat aday ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yüzde 50'lik bir kazanma olasılığıyla öne çıkıyor.

2020 yılında Shayne Coplan tarafından kurulan Polymarket, geçen yıl kripto dünyasında hızlı bir yükseliş yaşadı. Kullanıcılar, platformda gelecekteki olayların gerçekleşme olasılıkları üzerine kripto tokenlar kullanarak hisse alıp satabiliyor. Bu gelişmeler, Polymarket'in kripto bahis sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor. Şirketin token lansmanı planı, sektörde yakından takip edilecek gibi görünüyor.