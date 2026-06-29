Ripple CEO'su: Saylor kripto piyasasına zarar veriyor - Son Dakika
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Ripple CEO'su: Saylor kripto piyasasına zarar veriyor

Ripple CEO\'su: Saylor kripto piyasasına zarar veriyor
29.06.2026 09:12
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Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Strategy ve Michael Saylor'ın Bitcoin alım yöntemini sert biçimde eleştirerek bu yaklaşımın tüm kripto piyasasına zarar verdiğini söyledi. Garlinghouse, Strategy'nin STRC hissesinin nominal değerinin yüzde 25 altında işlem görmesini hatalı stratejinin açık kanıtı olarak gösterdi.

Ripple'ın üst yöneticisi Brad Garlinghouse, Strategy ile yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın Bitcoin alımlarını finanse etme biçimini açıkça hedef aldı. Garlinghouse, "Finansal mühendislik uzun vadeli değer yaratmaz, herhangi bir dijital varlığın uzun vadeli değeri faydadan doğar." dedi.

Ripple yöneticisi, "Michael Saylor'ın ekibi doğru şeylere odaklanmadı, bu da tüm piyasaya zarar verdi." ifadesini de kullandı. Bitcoin konusunda iyimser olduğunu belirten Garlinghouse'un şirketi, XRP'yi geliştiren ve piyasaya süren şirket.

STRC BEKLENENİN YÜZDE 25 ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Garlinghouse'un işaret ettiği finansal mühendislik, Strategy'nin daha fazla Bitcoin almak için imtiyazlı hisse satışına dayanan yöntemine yönelikti. Şirket yaklaşık bir yıldır STRC gibi kümülatif temettü yükümlülüğü taşıyan imtiyazlı menkul kıymetler ihraç ediyor ve STRC bu temettüyü yıllık yüzde 11,5 oranında ödüyor. Ripple yöneticisi, STRC'nin 100 dolarlık nominal değerinin yüzde 25 altında işlem görmesini stratejinin başarısızlığının açık bir kanıtı olarak nitelendirdi.

STRC perşembe günü, nominal değerinin yüzde 26 altına kadar inerek rekor düşük seviye gördü. Strategy'nin adi hissesi MSTR de Bitcoin 58 bin dolara gerilerken Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi ve cuma günü yaklaşık 82 dolardan kapandı. Bu hafta zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant da Strategy'ye Bitcoin alımlarına ara verip nakit rezervlerini güçlendirmesi çağrısında bulunmuştu.

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Son Dakika Kripto Para Ripple CEO'su: Saylor kripto piyasasına zarar veriyor - Son Dakika

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