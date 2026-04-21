Ripple'dan kuantum hazırlığı

21.04.2026 10:27
Ripple, XRP Ledger'ı 2028'e kadar kuantum bilgisayarlara karşı hazır hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirket, kripto para varlıklarını koruyan kriptografiye yönelik kuantum tehdidinin "teorik olmaktan güvenilir hale geldiğini" ve hazırlık takvimlerinin artık belirleyici önem taşıdığını vurguladı.

Google Quantum AI araştırmacılarının konu üzerine yeni bir makale yayımlaması, sektörde taze bir tartışma dalgası başlattı. Ripple, XRP Ledger'ı kuantum sonrası döneme hazırlamak için yol haritasını bu tartışmaların ortasında kamuoyuyla paylaştı. Şirket, varlıkların şu an için risk altında olmadığını belirtse de uzun vadeli hazırlığın artık ertelenebilir olmadığını savundu.

Ripple, araştırmacıların "şimdi topla, sonra şifre çöz" olarak adlandırdığı bir risk senaryosuna dikkat çekti. Bu senaryoya göre kötü niyetli aktörler bugün Blockchain ağlarından kamuya açık kriptografik verileri toplayabilir ve kuantum donanımının bu verileri kırabilecek olgunluğa erişmesini bekleyerek dijital varlıklara ulaşmayı deneyebilir. Şirket, Google'ın bulgularının "anlık bir kırılmaya işaret etmediğini" belirtirken uzun vadeli değer koruyan sistemlerin kuantum sonrası geçiş planlamasına başlaması gerektiğini ekledi.

SEKTÖRDE FARKLILAŞAN RİSK ALGISI

Sektörde kuantum tehdidine bakış açısı tartışmalı olmaya devam ediyor. Strategy kurucusu Michael Saylor gibi bazı isimler tehdidin büyüklüğünü küçümserken Bernstein, konuyu "yönetilebilir bir yükseltme döngüsü" olarak nitelendirdi. Geçen hafta Tron'un kurucusu Justin Sun da kuantum hesaplamanın ileride oluşturabileceği teknik tehditlere karşı adımlar attıklarını açıkladı.

RIPPLE ETHEREUM'LA KARŞILAŞTIRDI

Ripple, XRP Ledger'ın Ethereum dahil diğer Blockchain ağlarına kıyasla daha iyi konumlandığını savundu. Şirkete göre XRP Ledger, yerel anahtar rotasyonunu destekliyor ve bu sayede kullanıcılar altta yatan hesaplarını değiştirmeden savunmasız hale gelebilecek anahtarlardan zaman içinde uzaklaşabiliyor. Ripple, Ethereum dahil pek çok Blockchain ağında bu özelliğin protokol düzeyinde karşılığının bulunmadığını belirtti.

XRP Ledger, 2012'de hayata geçirildi ve Ripple ağın birincil geliştiricisi olarak öne çıkıyor. XRP, piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolarla dünyanın dördüncü büyük kripto parası olarak XRP Ledger ağının yerel tokenini oluşturuyor.

