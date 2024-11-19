Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım

Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım

Eski Robinhood çalışanları tarafından kurulan OpenLayer, yapay zeka tabanlı bir veri platformu olarak kripto dünyasına yeni bir soluk getiriyor. 5 milyon dolar toplayarak başarılı bir tohum finansman turunu tamamlayan şirket, kullanıcı verilerine yenilikçi erişim sağlayarak büyük bir potansiyel sunuyor.

19.11.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenLayer, Robinhood'un eski çalışanları tarafından kurulan bir kripto-AI girişimi olarak dikkat çekiyor. Bu girişim, kısa sürede gerçekleştirilen tohum finansman turunda 5 milyon dolar toplayarak sektördeki yenilikçi çözümlerine ivme kazandırdı. Yatırımcılar arasında a16z Crypto Startup Accelerator gibi büyük isimlerin yanı sıra, çeşitli anonim melek yatırımcılar da bulunuyor.

OpenLayer Çalışmaları Yatırımcılar Tarafından İlgi Gördü

Finansal teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden Robinhood'un eski çalışanları tarafından kurulan OpenLayer, yapay zeka ve kripto para teknolojilerini birleştiren yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şirket, ilk yatırım turunda 5 milyon dolarlık finansman elde etmeyi başardı.

Girişimin arkasındaki isimler, Robinhood'da üst düzey pozisyonlarda görev yapmış olan Yuchen Jiang, Kevin Yin ve Chen Chen olarak öne çıkıyor. Bu deneyimli ekip, veri erişimi konusunda yaşanan zorlukları aşmak için yeni bir çözüm geliştirme hedefiyle yola çıktı.

OpenLayer'ın kurucu ortaklarından Yuchen Jiang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yatırım turuna katılan kurumlar arasında a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), Geometry, IOSG Ventures, Spartan Group ve LongHash Ventures'ın yer aldığını belirtti. Bunun yanı sıra EigenLayer, AltLayer, Puffer Finance ve Sei Network gibi kripto dünyasının tanınmış projelerinden çeşitli anonim melek yatırımcılar da finansman turuna destek verdi.

Haziran ayında başlayan ve Ağustos ayında tamamlanan yatırım turu, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) modeli üzerinden yapılandırıldı. Bu model, şirketin ilerleyen dönemlerdeki sermaye artırımlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

OpenLayer, kullanıcıların Chrome eklentisi aracılığıyla verilerini paylaşabildiği ve bu sayede puan kazanabildiği yenilikçi bir yapay zeka veri katmanı sunuyor. Platform, kullanıcı gizliliğini ön planda tutarak, rıza temelli bir veri paylaşım modeli benimsiyor. Sistem, yapay zeka modellerinin eğitimi, kullanıcı hedefleme ve detaylı analiz gibi çeşitli alanlarda kullanım imkanı sağlıyor.

Jiang, platformun işleyişini, "Geliştiriciler, OpenLayer sayesinde kullanıcıların çeşitli platformlardaki başarılarını doğrudan doğrulayabilir. Örneğin, bir kullanıcının Fiverr'da tamamladığı 20 görevi veya bir merkezi borsada elde ettiği 100.000 dolar üzerindeki işlem kârını kolayca teyit edebilirler." sözleriyle açıkladı.

Ethereum (ETH) tabanlı yeniden oluşturma protokolü EigenLayer üzerinde Aktif Onaylanmış Servis (AVS) olarak hizmet veren OpenLayer, bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Platform, 48.575 restaker ve yaklaşık 10 milyar dolar değerinde (3,38 milyon ETH) varlıkla EigenLayer'ın en büyük AVS'lerinden biri konumunda bulunuyor.

Şirket, sosyal ağlar, oyun dünyası ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren birçok firma tarafından tercih ediliyor. Bu hizmetler karşılığında belirli bir ücret alan OpenLayer, gelecekte kendi Blockchain ağı üzerinde yerel kripto para birimini piyasaya sürmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yedi kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdüren OpenLayer, büyüme planları doğrultusunda iki yeni yazılım mühendisini kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Karadağ-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 22:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.