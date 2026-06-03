Rus ruble stablecoini A7A5 Batı yaptırımlarına rağmen büyüdü - Son Dakika
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Rus ruble stablecoini A7A5 Batı yaptırımlarına rağmen büyüdü

Rus ruble stablecoini A7A5 Batı yaptırımlarına rağmen büyüdü
03.06.2026 17:17
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Blockchain güvenlik şirketi CertiK, Rus rublesi destekli A7A5 stablecoininin Batı yaptırımlarına karşın büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı. Zincir üzeri toplam işlem hacmi 110 milyar doları aşan stablecoin, küresel dolar dışı stablecoin pazarının yüzde 43'ünü ele geçirdi.

A7A5, Ocak 2025'te Kırgız kuruluşu Old Vector LLC tarafından Rus sınır ötesi ödeme firması A7 LLC adına ihraç edildi. Şirketin yüzde 51'i Moldova-Rus iş insanı İlan Shor'un kontrolünde bulunuyor. Kalan hisse ise Rusya devletine bağlı savunma bankası Promsvyazbank bünyesinde yer alıyor. Rusya, A7A5'i dijital finansal varlık çerçevesi kapsamında tanıdı.

Stablecoin, Şubat 2025 ile Mayıs 2026 arasında cüzdan sayısını 13 binden 29 bine taşıdı. A7A5/RUB çiftinde 11,2 milyar dolar, A7A5/USDT çiftinde ise 6,1 milyar dolar işlem hacmi gerçekleşti. Bu işlemlerin büyük bölümü Grinex platformu üzerinden yürütüldü.

YAPTIRIMLARDAN KAÇINMA MİMARİSİ

CertiK, A7A5'i yaptırımlardan kaçınma stablecoin ekosisteminin en belirgin örneklerinden biri olarak nitelendirdi. Stablecoin, merkezi bir dondurma mekanizmasından yoksun biçimde tasarlandı. Akıllı sözleşmeler üzerindeki kontrol yetkisi yalnızca Rus ve Kırgız geliştiricilerde bulunuyor. Rezervler ağırlıklı olarak Kırgızistan ve Rusya bankacılık sistemi aracılığıyla tutularak Batı yaptırım mekanizmalarının erişim alanı dışında bırakıldı. Dağıtım modelinde ise Curve ve Uniswap gibi merkezi olmayan finans (DeFi) likidite havuzları kullanılarak merkezi borsalar tarafından dondurulma riski en aza indirildi.

AB'nin 23 Ekim 2025'te kabul ettiği 19. yaptırım paketi, 12 Kasım'dan itibaren A7A5 işlemlerini yasakladı. CertiK, rezerv yapısı nedeniyle bu yaptırımın doğrudan etkisinin sınırlı kaldığını belirtti. İşlem platformu Grinex, Mart 2025'te ABD Gizli Servisi'nin alan adına el koyduğu Garantex'in ardılı olarak faaliyet yürütüyor. Garantex, Conti, Black Basta ve LockBit gibi fidye yazılımı gruplarıyla Kuzey Kore bağlantılı aktörlerin yasadışı fonlarını aklamak amacıyla kullanılmıştı. 2022 Horizon Bridge saldırısından çalınan 30 milyon dolar da Şubat 2023'te bu platform üzerinden aktarıldı. Tether, Garantex kontrolündeki cüzdanlarda bulunan yaklaşık 28 milyon dolarlık USDT'yi dondurmuştu.

A7 LLC'nin çoğunluk ortağı İlan Shor, 2017'ye kadar Moldova parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında üç Moldova bankasından yaklaşık 1 milyar doların çalınmasıyla bağlantılı bir davada Moldova mahkemesi tarafından mahkum edildi. 2019'da ülkeden kaçan Shor, Rus vatandaşlığı aldı. 2023'te ise gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shor şu an Moskova'da yaşıyor.

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Son Dakika Kripto Para Rus ruble stablecoini A7A5 Batı yaptırımlarına rağmen büyüdü - Son Dakika

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