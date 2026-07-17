Sahte kripto borsası kuran çete liderinin sonu parmaklıklar oldu - Son Dakika
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Sahte kripto borsası kuran çete liderinin sonu parmaklıklar oldu

Sahte kripto borsası kuran çete liderinin sonu parmaklıklar oldu
17.07.2026 13:33
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Tayvan, kripto para borsası BitShine'ın arkasındaki elebaşını, 1.500'den fazla kişiyi 39 milyon dolar dolandırmaktan 22 yıl hapse mahkûm etti. Yerel basına göre karar, ülkenin kripto sektörü üzerindeki denetimi sıkılaştırdığı bir döneme denk geldi.

Shilin Bölge Mahkemesi, Shih soyadlı sanığı yasa dışı sanal varlık hizmeti sunmak, dolandırıcılık düzenlemek ve kara para aklamaktan 22 yıl hapisle cezalandırdı. Habere göre Shih, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için bir zamanlar Finansal Denetim Komisyonu'na (FSC) kayıtlı olan BitShine görünümü altında faaliyet gösteren bir suç örgütünü yönetti.

Savcılara göre örgüt, Tayvan'ın üç büyük organize suç grubundan biri olan Thento Union'a bağlı dolandırıcılık çeteleri ve suç ortaklarıyla iş birliği yaptı. Grup, mağdurların nakit parasını USDT alımına yönlendirip fonları yurt dışına aktardı. Savcılar, çetenin Ocak 2024 ile Nisan 2025 arasında 71 milyon doları aşkın parayı akladığını, tespit edilen 1.539 mağdurun ise 39 milyon doların üzerinde kayba uğradığını tahmin etti.

SHIH SAHTE KYC İÇİN UZMANLARI KİRALADI

Yerel gazete UDN'nin haberine göre Shih, platformu meşru göstermek için borsanın müşterini tanı prosedürlerini tasarlamaları amacıyla durumdan habersiz uyum uzmanlarını işe aldı. Ancak Shih daha sonra aracılar kullanarak dolandırıcılık çetesi üyelerine kimlik doğrulama sorularının nasıl yanıtlanacağını öğretti. Böylece mağdurların doğrulama sürecini tamamlayıp kripto para satın alması sağlandı.

Yetkililer, Ağustos 2025'te aralarında Shih'in de bulunduğu 14 şüpheliye dava açmış ve Shih için 25 yıl hapis talep etmişti.

TAYVAN KRİPTO DENETİMİNİ SIKILAŞTIRIYOR

Karar, Tayvan'ın kripto sektörü üzerindeki gözetimini artırdığı bir sırada geldi. Bu ayın başında ülkenin yasama organı, kripto işlem platformları ve stablecoin ihraççılarına ilişkin kuralları da içeren, sektör için bir düzenleme çerçevesi kuran bir yasayı kabul etti. Yasaya göre sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının faaliyete geçmeden önce FSC'den onay alması gerekiyor. Düzenleme ayrıca siber güvenlik, müşteri varlıklarının ayrıştırılması ve iç kontroller konusunda daha katı koşullar getiriyor.

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SON DAKİKA: Sahte kripto borsası kuran çete liderinin sonu parmaklıklar oldu - Son Dakika
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