Samsung telefonları kriptoya açıyor - Son Dakika
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Samsung telefonları kriptoya açıyor

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Samsung telefonları kriptoya açıyor
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Samsung, ABD'deki uygun Galaxy cihazlarında USDC transferlerini Samsung Wallet'a ekleyecek. Ekim ayının son haftasında açılması planlanan hizmet, kripto cüzdanlarına gönderimin yanı sıra 60'tan fazla ülkedeki uygun banka hesaplarına para transferini destekleyecek.

Şirketin 7 Ekim tarihli açıklamasına göre kullanıcılar, ayrı bir kripto uygulaması yüklemeden ve cüzdanlarının özel anahtarlarını kendileri yönetmeden transfer yapabilecek. İlk aşamada dolar değerini izleyen stablecoin USDC desteklenecek. Banka hesabına gönderilen para ise alıcıya yerel para birimiyle ulaşacak.

Samsung, özelliğin ABD'deki 82 milyon uyumlu Galaxy cihazında kullanılabileceğini belirtiyor. Bu sayı hizmete kayıtlı kullanıcıları değil, Samsung Wallet ile uyumlu cihazları kapsıyor. Kullanım için ABD'de ikamet etme, en az 18 yaşında olma ve Android 13 veya üzerini çalıştıran uygun bir cihaza sahip olma şartı aranacak. Hesap kaydı, kimlik doğrulaması ve biyometrik doğrulama kurulumu da gerekecek.

CÜZDANA VE BANKAYA TRANSFERİN KOŞULLARI FARKLI

Kullanıcılar, Samsung Wallet'ın desteklediği ağlarda USDC kabul eden kripto cüzdanlarına veya borsa hesaplarına gönderim yapabilecek. Samsung bu işlemler için transfer ücreti almayacak. Paranın ulaştığı cüzdan sağlayıcısı veya borsa ise kendi ücretini uygulayabilecek. İşlemin tamamlanma süresi de blok zincirindeki koşullara bağlı olacak.

Banka hesabına gönderimde farklı bir ücretlendirme uygulanacak. Ücret, hedef ülkeye ve gönderilen tutara göre değişecek. Kullanıcı, transferi onaylamadan önce ücreti ve tahmini teslim süresini uygulamada görebilecek. Desteklenen ülkeler de uygulama içinde listelenecek.

Bu seçenekte alıcının kripto cüzdanına sahip olması gerekmeyecek. Yalnızca uygun banka hesapları destekleneceği için hizmet, açıklanan ülkelerdeki tüm banka ve hesap türlerini kapsamayabilecek.

VARLIKLARI SAMSUNG SAKLAMAYACAK

Hizmetin stablecoin hesapları ve sınır ötesi ödeme altyapısını Bastion sağlayacak. Bastion'ın alt saklama kuruluşu olarak görev alacak Coinbase, USDC varlıklarını Coinbase Prime Vault üzerinden koruyacak. Samsung ise müşteri fonlarını tutmayacak. Kayıtlı cihazlardan transfer başlatmak için biyometrik doğrulama gerekecek.

Şirket, blok zinciri ve teknik altyapı ortakları arasında Solana ile Sui'yi de saydı. İnternette veya mağazada stablecoin ile ödeme yapılması ve hizmetin başka pazarlara açılması ise gelecekte değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Açıklanan ilk aşamanın odağında para transferleri yer alıyor.

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