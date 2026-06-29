Saylor 13 milyar dolar zarara rağmen yeni Bitcoin alımı sinyali verdi - Son Dakika
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Saylor 13 milyar dolar zarara rağmen yeni Bitcoin alımı sinyali verdi

Saylor 13 milyar dolar zarara rağmen yeni Bitcoin alımı sinyali verdi
29.06.2026 12:01
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Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin varlığı yaklaşık 13 milyar dolar zarardayken yeni bir alım sinyali verdi. Paylaşım, Strategy'nin üst üste dördüncü haftalık alımına işaret ediyor.

Strategy'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin alım takip grafiğini hafta sonu X'te "Daha fazla grafiğe ihtiyacımız olacak" notuyla paylaştı. En büyük kurumsal Bitcoin sahibinin bu paylaşımı, geçmişte pazartesi günü yayımlanan ve önceki hafta yapılan alımı doğrulayan 8-K bildirimlerinin habercisi oldu. Saylor benzer sinyalleri haziran boyunca da kullanmış, her seferinde alım açıklaması gelmişti.

Paylaşılan grafik, Strategy'nin varlıklarını yaklaşık 50,8 milyar dolar piyasa değeriyle, 64,1 milyar dolarlık maliyetin karşısında gösteriyor. Şirket, 22 Haziran açıklamasına göre ortalama 75 bin 646 dolar maliyetle 847 bin 363 Bitcoin tutuyordu. Bitcoin'in 60 bin dolar civarında işlem gördüğü bu seviyelerde varlık yaklaşık 13 milyar dolar zararda, satışın derinleşmesiyle kâğıt üstü kayıp 14 milyar dolara kadar çıktı. Para birimi yayım sırasında yaklaşık 59 bin 650 dolardan işlem görüyor.

PİYASA STRATEGY'Yİ BİTCOİN'İNDEN UCUZA DEĞERLİYOR

Şirketin adi hissesi MSTR, haftanın son işlem gününde Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyesi olan yaklaşık 82 dolara geriledi. Yüzde 11,5 temettü ödeyen değişken oranlı STRC imtiyazlı hissesi ise geçen hafta 100 dolarlık nominal değerinin çok altında, rekor düşük 71 dolar dolayına indi. Bu çifte düşüş, şirketin borç ve imtiyazlı hisse dahil tüm piyasa değerini elindeki Bitcoin'in değeriyle karşılaştıran kurumsal mNAV oranını ilk kez 1'in altına itti. Piyasa artık şirketi elindeki Bitcoin'den daha düşük değerliyor ve bu durum yeni hisse satışıyla sermaye toplamayı zorlaştırıyor.

Geçen hafta yayımlanan bir analize göre MSTR hissesi, iskontolu bir Bitcoin yerine dönüştürülebilir borç ve imtiyazlı hisselerin gerisinde kalan kaldıraçlı bir artık hak gibi işlem görüyor. Hisse, yaklaşık 6,7 milyar dolarlık dönüştürülebilir borç ve 15,5 milyar dolarlık sürekli imtiyazlı hissenin gerisinde sıralanıyor.

SAYLOR HER SATIŞA 10 – 20 ALIM SÖZÜ VERDİ

Saylor, şirketi net bir biriktirici olarak konumlandırıyor ve mayıs başında, sattığı her bir coine karşılık 10 ila 20 Bitcoin alacaklarını söylemişti. Şirket 1 Haziran'da 2022'den bu yana ilk satışını yaparak bir STRC temettüsünü finanse etmek için 2,5 milyon dolara 32 Bitcoin sattı, ardından haftalık alımlara geri döndü.

Strategy'nin modeli sektörden de eleştiri aldı. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse geçen hafta Saylor'ın ekibinin "doğru şeylere odaklanmadığını" ve yaklaşımın piyasaya zarar verdiğini savunmuş, zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant ise şirkete Bitcoin alımlarını durdurup nakit rezervini güçlendirmesi çağrısı yapmıştı. Bitcoin, Ekim 2024'ten bu yana en zayıf seviyelerinde 60 bin doların altında işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para Saylor 13 milyar dolar zarara rağmen yeni Bitcoin alımı sinyali verdi - Son Dakika

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