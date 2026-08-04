Saylor asla Bitcoin satma söylemine açıklık getirdi: "Şirketler satabilir" - Son Dakika
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Saylor asla Bitcoin satma söylemine açıklık getirdi: "Şirketler satabilir"

Saylor asla Bitcoin satma söylemine açıklık getirdi: "Şirketler satabilir"
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Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, kişisel Bitcoin varlığından "tek bir satoshi" bile satmadığını duyurdu. Yönetici "Strategy halka açık bir şirket, benim cüzdanım değil" dedi. Açıklama, şirketi Strategy'nin geçen hafta 1.638 Bitcoin sattığını açıklamasından sonra geldi.

Saylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kişisel duruşu ile şirket kararı arasına net bir çizgi çekti. Saylor açıklamasında " Bitcoin'ini asla satma derken bunu bir tasarrufçu olarak bir diğerine söylüyorum. Ben kendi Bitcoin'imi hiç satmadım. Tek bir satoshi bile. Strategy halka açık bir şirket, benim cüzdanım değil." ifadelerini kullandı.

Bu ayrım, Saylor'ın yıllardır kurduğu imajın kalbinde yer alıyor. Kişisel yatırımcılar arasında güçlü bir takipçi kitlesi edinen yöneticinin "Bitcoin'ini asla satma" söylemi, zamanla bireysel tasarruf sahipleri için adeta bir slogana dönüşmüştü. Öte yandan Saylor iki gün önce de aynı platformda dolaşan satış söylentilerini yanıtlamış, şirketin hiçbir zaman resmi bir "asla satma" politikası taşımadığını belirtmişti. Saylor paylaşımında bu çerçeveyi yineledi ve "Şirket 2020'den bu yana sermayeyi yönetmek için Bitcoin alabileceğini ya da satabileceğini açıkladı. Bitcoin'e olan ortak inancımız değişmedi." dedi.

SATIŞ MALİYETİN ALTINDA ZARARLA YAPILDI

Strategy'nin pazartesi günü açıkladığı belgeye göre şirket, geçen hafta yaklaşık 104,7 milyon dolar karşılığında 1.638 Bitcoin sattı. Satış, ortalama 63 bin 957 dolarlık bir fiyattan gerçekleşti. Şirketin maliyet ortalaması ise 75 bin 419 dolar. Bu da her bir Bitcoin'in yaklaşık 11 bin 500 dolarlık zararla elden çıkarıldığı anlamına geliyor.

Satışın ardından şirketin toplam varlığı 2 Ağustos itibarıyla 842 bin 138 Bitcoin'e indi. Bu rakam, varlığın 843 bin 738 Bitcoin ile ölçüldüğü mayıs sonundan bu yana kademeli olarak azaldı. Strategy'nin bu düşüş serisi, mayıs ayının son günlerinde 32 Bitcoin'lik ilk satışıyla başlamıştı. O satış, vergi amaçlı zarar mahsubu dışında şirketin varlığında görülen ilk net azalmaydı ve Saylor'ın "asla satma" duruşuyla çeliştiği için yatırımcıların dikkatini çekmişti.

ELDE EDİLEN NAKİT STRC VE TEMETTÜYE GİTTİ

Satıştan elde edilen nakit iki işe yaradı. Şirket bu tutarla dolar rezervini 250 milyon dolar artırarak 4 milyar dolara çıkardı ve yıllık yüzde 12 getiri ödeyen Bitcoin destekli imtiyazlı hissesi STRC'nin 81 milyon dolarlık kısmını geri aldı. STRC'nin yarattığı yük giderek büyüyor. İmtiyazlı hisse temettüleri, bir yıl önceki 49,1 milyon dolardan ikinci çeyrekte 400,7 milyon dolara yükseldi.

Bir aracı kurum bu adımı, yönetimin STRC'yi nominal değerine yakın işlem seviyelerine döndürme önceliğiyle tutarlı buldu. Aynı kurum, son dönemdeki Coldcard güvenlik olayının bireysel öz saklamadan kurumsal Bitcoin sahipliğine ve saklama altyapısına doğru süregelen kaymayı gözler önüne serdiğini de değerlendirdi.

ALIMLAR DURURKEN MSTR HİSSESİ ERİDİ

Strategy, iki yıl boyunca neredeyse her hafta Bitcoin biriktirdikten sonra 26 Temmuz'da sona eren beş haftalık dönemde hiç alım yapmadı. Şirket aynı süreçte dolar rezervini de güçlendirdi. Gelecek hafta açıklanacak yeni veriler, net alım olmadan geçen bu sürenin geçici bir mola mı yoksa kalıcı bir yön değişikliği mi olduğunu gösterecek.

Satışlar, Strategy'nin adi hissesinin sert biçimde değer kaybettiği bir döneme denk geldi. Temmuz 2025'te 400 doların üzerinde zirve yapan hisse, yayım sırasında yaklaşık 94,78 dolardan işlem gördü. Hisse yılbaşından bu yana yüzde 40, son on iki ayda ise yüzde 70 geriledi. Saylor mayıs başında sattığı her Bitcoin'e karşılık 10 ila 20 Bitcoin alacaklarını söylemişti. Aradan geçen sürede tablo tersine döndü ve şirket net satıcı konumuna geçti.

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Son Dakika Kripto Para Saylor asla Bitcoin satma söylemine açıklık getirdi: 'Şirketler satabilir' - Son Dakika

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