Saylor Bitcoin yatırımcısını kızdırdı: Beni Bitcoin'den soğuttu - Son Dakika
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Saylor Bitcoin yatırımcısını kızdırdı: Beni Bitcoin'den soğuttu

Saylor Bitcoin yatırımcısını kızdırdı: Beni Bitcoin\'den soğuttu
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Tesla hisselerine verdiği destekle tanınan yatırımcı Ross Gerber, Michael Saylor yüzünden Bitcoin'i artık ciddiye almadığını açıkladı. Uzun yıllardır Bitcoin'e yatırım yapan Gerber, Strategy'nin elindeki Bitcoin'i satmaya başlamasının ardından eleştirilerini iyice sertleştirdi.

Gerber, sosyal medyadaki paylaşımında Bitcoin'i artık ciddiye almakta zorlandığını ve bunun sorumlusu olarak Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor'ı gördüğünü belirtti. Yatırımcı, "Saylor bir bakıma beni Bitcoin'den soğutuyor. Artık onu ciddiye almak zor." dedi. Yıllardır Bitcoin savunucusu olarak bilinen bir ismin bu çıkışı dikkat çekti. Strategy ise dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerinden birini elinde tutuyor.

Saylor'a yönelik eleştiriler Gerber için yeni değil. Yatırımcı, Strategy'nin daha fazla Bitcoin almak için borçlanmaya ve sermaye piyasası işlemlerine dayanmasını uzun süredir eleştiriyor. Gerber'in Saylor'a yönelik tepkisi, Strategy'nin Bitcoin satmaya başlamasıyla daha da arttı. Gerber, 4 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda "Saylor'ın aksine ben Bitcoin'imi hiç satmadım." dedi. Yatırımcı, şirketin yüksek fiyattan alıp düşük fiyattan sattığını ileri sürerek yapının bir kumdan kale gibi dağıldığını savundu.

GERBER SAYLOR ELEŞTİRİLERİNİ SERTLEŞTİRDİ

Bu eleştiriler son haftalarda giderek sertleşti. Yatırımcı, 12 Temmuz'da Saylor'ın paylaşımlarından birine yanıt verirken, "Bitcoin'i inşa edenlerin onu yok edenlerle aynı kişiler olması şaşırtıcı." dedi. Gerber'e göre Saylor asla satmayacağını söylüyor, ardından piyasadan desteğini çekerek fiyatı aşağı itiyor ve tüm spekülatörlerin tasfiye edildiği olumsuz bir döngü yaratıyor. Yatırımcı, Strategy'nin iş modelini de defalarca sorgulayarak şirketin çaresizlik içinde düşük fiyattan sattığını ileri sürdü.

GERBER 2025'TE BİTCOİN'İNİN ÇOĞUNU SATMIŞTI

Gerber'in Bitcoin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Yatırımcı, en az 2018'den bu yana Bitcoin'e yatırım yapıyor ve 2018 sonunda kripto varlıklarını satmadığını, satmayı da düşünmediğini yazmıştı. Gerber, bir söyleşide Bitcoin ve Ethereum'u yaklaşık yedi yıldır izlediğini söylemişti. Gerber daha önce Bitcoin'i enflasyona karşı bir korunma aracı ve bir tür dijital altın olarak gördüğünü belirtmişti.

Ancak yatırımcının tavrı zamanla değişti. Basın haberlerine göre Gerber, 2025 yılının mart ayında elindeki Bitcoin'in büyük bölümünü satarak gelirinin bir kısmıyla altın aldı. Saylor'ı satış yaptığı için eleştiren yatırımcının bu geçmişi, "Bitcoin'imi hiç satmadım" sözleriyle çelişiyor.

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Son Dakika Kripto Para Saylor Bitcoin yatırımcısını kızdırdı: Beni Bitcoin'den soğuttu - Son Dakika

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