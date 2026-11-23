Strategy'nin kurucusu Michael Saylor pazar günü şirketin Bitcoin (BTC) alımlarını gösteren grafiği dört kelimelik İngilizce bir notla paylaştı. Saylor notunda "Noktalar bitmedi" ifadesini kullandı.

Grafik tek başına yeni bir alımı doğrulamıyor. Saylor 8 Kasım'da da grafiği "Noktaları birleştiriyoruz" notuyla paylaşmış, şirket ertesi gün yeni alımını açıklamıştı. Strategy alımlarını genellikle pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimle duyuruyor.

SON ALIMDA 485 BİTCOİN

Strategy son olarak 9-15 Kasım arasında yaklaşık 33,4 milyon dolarla 485 Bitcoin aldı. Şirket bu alımda Bitcoin başına ortalama yaklaşık 68 bin 900 dolar ödedi.

Bir önceki hafta ise 2-8 Kasım'da 81,9 milyon dolarla 1036 Bitcoin almıştı. Böylece şirketin elindeki Bitcoin miktarı 850 bin 849'a ulaştı ve ortalama maliyeti Bitcoin başına yaklaşık 75 bin 500 dolar oldu.

Şirketin önceliği ise değişmiş görünüyor. Strategy 9-15 Kasım'da hisse satışıyla topladığı 244,7 milyon doların yalnız 33,4 milyon dolarını Bitcoin'e ayırdı, 206,3 milyon doları tercihli hisse senedi STRC'nin geri alımına kullandı.

KÂĞIT ZARARI 12,8 MİLYAR DOLAR

Bitcoin'in iki haftada 81 bin dolardan 55 bin 100 dolara kadar gerilemesi Strategy'nin hazinesini kâğıt üzerinde zarara soktu. Pazar günkü yaklaşık 60 bin 400 dolarlık fiyatla şirketin Bitcoin'lerinin değeri 51,4 milyar dolar, bu da toplam maliyetin yaklaşık 12,8 milyar dolar altında kalıyor.

Şirket Bitcoin satmadığı için bu zarar şimdilik yalnız kâğıt üzerinde duruyor. Strategy cumartesi paylaştığı mesajda "2022'deki düşüş piyasasında net rezervimiz eksideydi, Bitcoin'lerimizin üçte biri teminattaydı" dedi.

Şirket şu anda net rezervinin 35 milyar dolar olduğunu ve hiçbir Bitcoin'inin teminatta bulunmadığını vurguladı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,2 değer kazanan Bitcoin 61 bin 200 dolardan işlem görüyor.