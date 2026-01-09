SharpLink, 170 milyon dolarlık ETH'yi Consensys'in Linea ağında stake etti - Son Dakika
SharpLink, 170 milyon dolarlık ETH'yi Consensys'in Linea ağında stake etti

09.01.2026 17:09
Ethereum hazine şirketi SharpLink Gaming, büyük ETH varlıklarından maksimum verim elde etme stratejisi kapsamında 170 milyon dolar değerinde Ether'i Linea üzerinde stake etti.

SharpLink Gaming, kripto varlık stratejisinde önemli bir adım atarak 170 milyon dolar değerinde Ethereum'u (ETH) Consensys'in Layer 2 çözümü Linea ağında stake etti. Şirket, bu hamleyi elinde tuttuğu yüklü ETH pozisyonundan elde ettiği getiriyi optimize etme planının son aşaması olarak nitelendirdi.

KATMANLI GETİRİ YAPISI

Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu hareketi "türünün ilk örneği geliştirilmiş getiri" yapısı olarak tanımladı. Buna göre model, yerel Ethereum staking getirisini EigenCloud'dan gelen yeniden staking ödülleriyle birleştirirken Linea ve Ether.fi'dan doğrudan teşvikler de ekliyor. Tüm süreç Anchorage'ın saklama hizmetleri altında yürütülüyor. Şirket, "Bu, kurumsal düzeyde altyapıyla ETH tutmanın en verimli yolu." ifadesini kullandı.

SharpLink CEO'su Joseph Chalom, hamlenin sektördeki önemine dikkat çekerek, "2026, Ethereum'un üretken döneminin başlangıcını ve benimseme eğrisinde büyük bir sıçramayı işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

170 milyon dolarlık bu yatırım, şirketin daha önce açıkladığı planın bir parçası. SharpLink Ekim ayında, Linea ve bağlı yeniden staking ortakları aracılığıyla toplam 200 milyon dolarlık ETH stake etmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Şirket o dönemde, Linea üzerindeki konuşlandırmanın "son derece rekabetçi, farklılaştırılmış ve risk ayarlı ETH cinsinden getiriler" sağlayacağını belirtmişti.

Hamle aynı zamanda Aralık 2025'te gerçekleşen liderlik değişikliğinin ardından geldi. Joseph Chalom'un tek CEO olarak atanmasıyla birlikte şirket, ekosistem ortaklıkları ve staking operasyonlarını temel stratejik öncelikler olarak belirledi.

EN BÜYÜK İKİNCİ KURUMSAL ETH HAZİNESİ

2025 yılının ortasında kripto sektörüne yönelen SharpLink, piyasadaki en büyük ikinci kurumsal ETH hazinesine sahip. Şirketin web sitesine göre portföyünde 864.840 ETH bulunuyor ve bu miktar yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde.

Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen hafta staking ödüllerinden 438 ETH kazandığını bildirdi. Böylece kümülatif staking getirileri güncel piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 33,1 milyon dolar değerinde 10.657 ETH'yi aştı.

SharpLink'in hisseleri Perşembe günü Nasdaq'ta yüzde 1,38 artışla 10,28 dolardan kapandı. Hisse son beş günde yüzde 12,6 yükselirken, son altı aydaki performans yüzde 39,7 düşüşe işaret ediyor.

