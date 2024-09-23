Sınır ötesi ödemelerde USDC devrimi: Grey yeni hizmetini duyurdu - Son Dakika
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Kripto Para

Sınır ötesi ödemelerde USDC devrimi: Grey yeni hizmetini duyurdu

Sınır ötesi ödemelerde USDC devrimi: Grey yeni hizmetini duyurdu

Grey, Ethereum ve TRON Blockchain ağları üzerinden USDC ile ödeme yapma imkânı sunarak küresel kullanıcılarına daha esnek ödeme çözümleri sağlıyor.

23.09.2024 15:09
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ABD merkezli sınır ötesi ödeme şirketi Grey, küresel kullanıcılarına yeni bir ödeme seçeneği sunarak USDC ile ödeme yapma imkânı tanıdı. Ethereum ve TRON Blockchain ağları üzerinden desteklenen USDC entegrasyonu, esnek ödeme çözümlerine ihtiyaç duyanlar için büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor. Grey, bu hamlesiyle global büyüme stratejisini güçlendiriyor ve uluslararası kullanıcılarına daha esnek, güvenilir finansal çözümler sunuyor.

Grey, USDC Entegrasyonu İle Kripto Ödemelerini Güçlendiriyor

Uluslararası para transferi alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Grey, kullanıcılarına sunduğu hizmetlere yeni bir boyut kazandırdı. Şirket, Ethereum ve TRON Blockchain ağlarında USDC (USD Coin) ile ödeme yapma imkanını devreye soktu. Bu yenilik, özellikle Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki müşterilerin, USDC'yi doğrudan dış cüzdan adreslerine aktarabilmelerine olanak tanıyor.

Grey'in bu hamlesinin zamanlaması dikkat çekici. Şirket, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında kaydettiği büyümenin hemen ardından bu adımı attı. Kripto para birimlerinin, özellikle de stablecoin olarak bilinen USDC'nin artan popülaritesi, küresel ölçekte daha esnek ve güvenilir ödeme yöntemlerine olan talebi artırdı. Grey, bu talebi karşılamak amacıyla, yerel para birimiyle işlem yapma olanağı bulunmayan bölgelerdeki kullanıcılar için USDC'yi alternatif bir seçenek olarak konumlandırıyor.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Idorenyin Obong, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla, dünyanın her yerinden müşterilerimiz Grey üzerinden bir ABD hesabı açabilecek ve hem geleneksel para birimleri hem de USDC kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı. Obong, küresel pazarlara açılmanın her zaman şirketin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ve bu konuda önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Grey'in USDC ödeme seçeneği, şirketin hali hazırda sunduğu çoklu para birimi hesapları, düşük maliyetli uluslararası para transferleri ve sanal kart hizmetleriyle entegre bir şekilde çalışacak. Bu yenilikçi adım şirketlerin kripto para birimlerine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Sınır ötesi ödemelerde USDC devrimi: Grey yeni hizmetini duyurdu - Son Dakika

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