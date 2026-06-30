Solana Company Kazakistan'ın kripto kentine destek verecek - Son Dakika
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Solana Company Kazakistan'ın kripto kentine destek verecek

Solana Company Kazakistan\'ın kripto kentine destek verecek
30.06.2026 18:51
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Nasdaq'ta işlem gören kripto hazine şirketi Solana Company, Kazakistan'ın dijital öncelikli mega kenti Alatau City'nin geliştirilmesine destek vermek için anlaşma imzaladı. Şirket, kentin blok zinciri ve kripto altyapısının kurulmasına danışmanlık yapacak.

Solana Company, Kazakistan'ın planladığı dijital öncelikli mega kent Alatau City'nin blok zinciri ve kripto altyapısını kurmak ve bu sürece danışmanlık yapmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, haziranda Şenzen ve Hong Kong'da düzenlenen Alatau City tanıtım turunda yapıldı. Etkinlikte, toplam yatırım potansiyeli 6 milyar doları aşan 30 iş birliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Joseph Chee, bu ortaklığı derinleştirmeyi ve Solana ekosisteminin bölgedeki ayak izini genişletmeyi beklediklerini söyledi. İş birliği dört alanı kapsayacak. Bu alanlar dijital varlık hazinesi, blok zinciri altyapısı, blok zincirinin kurumsal benimsenmesinin hızlandırılması ve platform geliştirmeden oluşuyor. Alatau Kent İdaresi CEO'su Alisher Abdykadyrov, anlaşma kapsamında Solana Company'nin, kentte kripto paranın günlük işlemlerde kullanılmasına izin verilecek özel bir pilot bölge olan Alatau Kripto Kümesi'nin geliştirilmesine de katılacağını belirtti.

KAZAKİSTAN BORSASI İLK SOLANA ETF'SİNİ BAŞLATTI

Anlaşma, Kazakistan'ı Solana'nın saflarına daha da yaklaştırıyor. Ülke geçen yıl, başkenti Astana'da Solana Vakfı ile birlikte Orta Asya'nın ilk Solana Ekonomik Bölgesi'ni kurmuştu.

Kazakistan Borsası (KASE) geçen hafta ilk Solana ETF'sini başlatarak yatırımcılara Orta Asya'nın en büyük borsalarından biri üzerinden SOL'a düzenlemeye tabi erişim sundu. Solana Vakfı da Çin'deki tanıtım turu sırasında Alatau City ile blok zinciri kapasitelerini geliştirmek için ayrı bir mutabakat zaptı imzaladı.

ALATAU KENTİ 2024'TE TANITILDI

Alatau City mega projesi, uluslararası kamuoyuna ilk kez Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev tarafından Mayıs 2024'te tanıtıldı. Kent hâlâ büyük ölçüde erken geliştirme ve planlama aşamasında bulunuyor. Planlamacılar kenti, kentsel ulaşımı ve teslimatları alçak irtifa hava araçları, robotaksiler ve otonom dronların üstlendiği, ekonomisini hidrojen enerjisinin beslediği tam entegre bir akıllı şehir olarak tasarlıyor.

Kent yönetiminin CEO yardımcısı Arman Tastanbekov, kentin başından itibaren yapay zeka, dijital kimlik ve blok zinciri teknolojisiyle inşa edileceğini belirtti. Ancak proje eleştirilerle de karşılaşıyor. Basına mart ayında yansıyan bilgilere göre Kazakistan Ulusal Bankası ve Mali İzleme Ajansı, kripto temelli bir ekonomiyi desteklemek için gereken anayasa değişikliklerine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Bağımsız haberler ise kentin mevcut sakinlerinin hâlâ gaz, su, elektrik ve internet erişimi sorunlarıyla uğraştığını, fütüristik şehrin gerçeklikten henüz uzak olduğunu ortaya koyuyor.

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