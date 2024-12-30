Solana kurucu ortağı stake kazançlarıyla suçlanıyor

Kripto Para

Solana kurucu ortağı Stephen Akridge, eski eşi Elisa Rossi'nin kendisine ait Solana (SOL) tokenlarından elde edilen stake ödüllerini gizlice topladığı iddiasıyla San Francisco'da dava edildi. Milyonlarca dolarlık stake gelirlerinin söz konusu olduğu davada, Akridge'in kripto para konusundaki uzmanlık farkını kötüye kullandığı öne sürülüyor.

Stake Ödülleri Üzerinden Milyon Dolarlık Anlaşmazlık

Dava dosyasına göre Akridge, eski eşi Rossi'ye ait Solana cüzdanına yalnızca üç hesap üzerinde yetki verdi. Bu durum, Akridge'in Rossi'nin tokenlarını stake etmeye devam etmesine ve önemli miktarda gelir elde etmesine olanak tanıdı.

Dava dosyasında söz konusu SOL token miktarı ve çalındığı iddia edilen toplam tutar karartılmış durumda olmakla birlikte, tutarın 25.000 doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Davanın bazı kısımlarının mühürlenmesi talebinde ise söz konusu olan önemli miktarlardan bahsediliyor.

Kripto varlıklar konusundaki uzmanlık farkını kullanarak gerçekleştirilen bu işlem, Mayıs 2024'te tespit edildi. Rossi'nin iddiasına göre Mayıs-Aralık ayları arasında Akridge'e konuyla ilgili en az on iki mesaj gönderdi.

Dava sürecinde Akridge'in tutumu da tartışma yarattı. İddialara göre Akridge, stake ödüllerini iade etmeyi reddederek "stake ödüllerini benden almak için bol şans" ifadesini kullandı.

Solana ekosisteminde önemli bir isim olan Akridge, 2018'de şirketin kuruluşuna katkıda bulundu. SOL token değerinin geçen ay 263 dolar ile rekor seviyeye ulaşması ve yıl içinde yüzde 80'in üzerinde artış göstermesi, davanın maddi boyutunu daha da önemli hale getiriyor.