Solana kurucu ortağı stake kazançlarıyla suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana kurucu ortağı stake kazançlarıyla suçlanıyor

Solana kurucu ortağı stake kazançlarıyla suçlanıyor

Blockchain dünyasında yeni bir hukuki kriz patlak verdi. Solana Labs'in eski baş mühendisi ve şu anda siber güvenlik şirketi Cyber Grant'in CEO'su olan Stephen Akridge'in, mart ayındaki boşanma anlaşmasıyla paylaşılan SOL tokenlarından elde edilen stake ödüllerini eski eşinden sakladığı iddia ediliyor.

30.12.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana kurucu ortağı Stephen Akridge, eski eşi Elisa Rossi'nin kendisine ait Solana (SOL) tokenlarından elde edilen stake ödüllerini gizlice topladığı iddiasıyla San Francisco'da dava edildi. Milyonlarca dolarlık stake gelirlerinin söz konusu olduğu davada, Akridge'in kripto para konusundaki uzmanlık farkını kötüye kullandığı öne sürülüyor.

Stake Ödülleri Üzerinden Milyon Dolarlık Anlaşmazlık

Dava dosyasına göre Akridge, eski eşi Rossi'ye ait Solana cüzdanına yalnızca üç hesap üzerinde yetki verdi. Bu durum, Akridge'in Rossi'nin tokenlarını stake etmeye devam etmesine ve önemli miktarda gelir elde etmesine olanak tanıdı.

Dava dosyasında söz konusu SOL token miktarı ve çalındığı iddia edilen toplam tutar karartılmış durumda olmakla birlikte, tutarın 25.000 doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Davanın bazı kısımlarının mühürlenmesi talebinde ise söz konusu olan önemli miktarlardan bahsediliyor.

Kripto varlıklar konusundaki uzmanlık farkını kullanarak gerçekleştirilen bu işlem, Mayıs 2024'te tespit edildi. Rossi'nin iddiasına göre Mayıs-Aralık ayları arasında Akridge'e konuyla ilgili en az on iki mesaj gönderdi.

Dava sürecinde Akridge'in tutumu da tartışma yarattı. İddialara göre Akridge, stake ödüllerini iade etmeyi reddederek "stake ödüllerini benden almak için bol şans" ifadesini kullandı.

Solana ekosisteminde önemli bir isim olan Akridge, 2018'de şirketin kuruluşuna katkıda bulundu. SOL token değerinin geçen ay 263 dolar ile rekor seviyeye ulaşması ve yıl içinde yüzde 80'in üzerinde artış göstermesi, davanın maddi boyutunu daha da önemli hale getiriyor.

San Francisco, Kripto Para, Blockchain, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana kurucu ortağı stake kazançlarıyla suçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:56:40. #1.13#
SON DAKİKA: Solana kurucu ortağı stake kazançlarıyla suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.