Solana tabanlı tahmin piyasası World, Phantom cüzdanında açıldı - Son Dakika
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Solana tabanlı tahmin piyasası World, Phantom cüzdanında açıldı

Solana tabanlı tahmin piyasası World, Phantom cüzdanında açıldı
02.07.2026 12:00
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Solana tabanlı yeni bir tahmin piyasası platformu olan World, popüler Phantom cüzdanı üzerinden kullanıma açıldı. Platform, alanın lider isimleri Polymarket ve Kalshi ile rekabet etmeyi hedefliyor.

World adı verilen Solana tabanlı tahmin piyasası, sektörün liderleri Polymarket ve Kalshi'ye rakip olma iddiasıyla faaliyete geçti. Platform, Sam Altman'ın desteklediği ve aynı adı taşıyan kimlik doğrulama projesiyle herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Sosyal medya paylaşımına göre World, Solana'nın en yaygın kullanılan cüzdanı Phantom üzerinden erişilebilir olacak. Chainlink ise platforma anlık sonuç kesinleşmesi ve anında ödeme sağlayan oracle altyapısını sunacak.

WORLD MİLYONLARCA PHANTOM KULLANICISINA AÇILIYOR

Solana Foundation'ın tüketici sorumlu başkanı Pedro Miranda, tahmin piyasalarını yüksek performanslı bir blok zinciri üzerine kurulabilecek en güçlü uygulamalardan biri olarak nitelendirdi. Miranda, World'ün Solana'nın neyi mümkün kıldığını göstermek için tasarlandığını, bunun gerçek zamanlı piyasalar, zincir üstü takas ve kullanıcıya kolay ulaşan bir deneyim anlamına geldiğini söyledi.

World'ün çarşamba günü paylaştığı yazıya göre platform, Phantom içinde başlatılarak Solana'nın en çok kullanılan cüzdanındaki on milyonlarca aktif kullanıcıya doğrudan erişecek. Böylece kullanıcılar ayrı bir uygulama indirmeden ya da yeni bir cüzdan kurmadan World'e ulaşabilecek.

KALSHI 40 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME ARIYOR

İki büyük oyuncudan Polymarket, çeşitli kripto paraları kabul edip bunları Circle'ın USDC stablecoinine çeviren en kripto yerlisi platform olarak öne çıkıyor. Kalshi ise USDC, Solana ve Bitcoin'i kabul ederek bunları itibari dolara dönüştürüyor. Tahmin piyasaları büyük bir büyüme alanı olarak görülürken Kalshi ve Polymarket reklam kampanyalarına ağır harcama yapıyor ve dikkat çekici kurumsal ortaklıklar kuruyor. Kalshi, 40 milyar dolarlık değerleme üzerinden yeni sermaye toplamaya çalışıyor.

Coinbase, Robinhood ve DraftKings de müşterilerine tahmin piyasalarına erişim sunan şirketler arasında yer alıyor. Bu piyasalarda kullanıcılar spor, siyaset, ekonomik olaylar ve hatta hava durumu üzerine bahis oynayabiliyor.

Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana tabanlı tahmin piyasası World, Phantom cüzdanında açıldı - Son Dakika

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