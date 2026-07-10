Stablecoin devi Circle ABD'de banka lisansı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stablecoin devi Circle ABD'de banka lisansı aldı

Stablecoin devi Circle ABD\'de banka lisansı aldı
10.07.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USDC ihraççısı Circle, ABD'de ulusal bir güven bankası kurmak için düzenleyici Para Birimi Denetleme Ofisi'nden nihai onayı aldı. Circle National Trust adıyla faaliyet gösterecek banka başlangıçta yalnızca saklama hizmeti verecek, USDC rezervinin yönetimi ise sonraki bir aşamaya bırakıldı.

Circle National Trust adını taşıyacak First National Digital Currency Bank, ulusal bankaların başlıca düzenleyicisi olan ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'nin (OCC) doğrudan federal denetiminde çalışacak. Circle'ın kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Jeremy Allaire, "Güven bankamızın federal denetimi şeffaflık, yönetişim ve ölçek için yeni bir standart belirliyor." ifadesini kullandı.

Circle, OCC'ye ilk başvurusunu 30 Haziran 2025'te yapmış, koşullu onayı ise Aralık 2025'te Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos ile birlikte almıştı. Alınan lisans şirketin nakit mevduat kabul etmesine veya kredi vermesine izin vermezken müşteri varlıklarını saklamasına olanak tanıyor. Koşullu onayın şartlarına göre USDC ihracı, ulusal güven bankasına değil New York merkezli sınırlı amaçlı bir güven şirketine devredilecek.

USDC REZERVİ SONRAKİ AŞAMAYA KALDI

Onaylanan iş planına göre Circle National Trust, açılışta yalnızca Circle ve bağlı şirketlerine dijital varlık saklama hizmeti sunacak. Talep oluşursa banka bu hizmeti ileride bankalar ve düzenlemeye tabi türev firmaları gibi sınırlı sayıda kurumsal müşteriye de açabilecek. Şirketin ilk başvurusunda temel hedeflerinden biri olan USDC rezervinin federal denetim altında yönetilmesi ise açılışta değil ilerideki bir aşamada devreye alınacak.

OCC onayı, Circle'ın büyük finans piyasalarındaki düzenleyici ayak izine bir katman daha ekledi. Şirket, 2015'te New York Finansal Hizmetler Dairesi'nden BitLicense alan ilk şirket olmuş, 2024'te de AB'nin kripto düzenlemesi MiCA'ya uyum sağlayan ilk küresel stablecoin ihraççısı unvanını kazanmıştı. Circle ayrıca USDC altyapısını küresel ölçekte genişletirken Birleşik Krallık, Singapur, Bermuda, Kanada ve Abu Dabi gibi pazarlarda da düzenleyici onaylar aldı.

RIPPLE VE COINBASE DE LİSANS KUYRUĞUNDA

Circle'ın Haziran 2025 başvurusu, kripto hizmet sağlayıcıları arasında geniş bir ilgi dalgası başlattı. Ripple iki gün sonra, Paxos ağustosta, Coinbase ekimde ve Crypto.com kısa süre sonra başvurdu. Kuyruk 2026 boyunca Morgan Stanley, Charles Schwab, Payoneer ve Trump destekli World Liberty Financial gibi isimlerle genişledi. Coinbase ile Crypto.com o günden bu yana kendi koşullu onaylarını alırken Senatör Elizabeth Warren, OCC'nin bu lisansları Ulusal Bankacılık Yasası'na göre uygun görmediği şirketlere vermesini eleştirdi.

USDC, 73,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ikinci stablecoin konumunda bulunuyor. Bir yılda piyasa değeri 62,8 milyar dolardan yüzde 16,7 artarken yıl başından bu yana 75,2 milyar dolardan yüzde 2,5 geriledi. Circle'ın hissesi CRCL ise perşembe 63 dolardan kapandıktan sonra duyurunun ardından açılış öncesinde yaklaşık yüzde 16 yükselerek 73 doların üzerine çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Banka, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Circle ABD'de banka lisansı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:41:50. #7.12#
SON DAKİKA: Stablecoin devi Circle ABD'de banka lisansı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.