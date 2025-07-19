Stablecoin'lere düzenleme getiren GENIUS yasasının detayları belli oldu - Son Dakika
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Stablecoin'lere düzenleme getiren GENIUS yasasının detayları belli oldu

Stablecoin\'lere düzenleme getiren GENIUS yasasının detayları belli oldu
19.07.2025 08:22
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren GENIUS yasası, 267 milyar dolarlık stablecoin piyasası için kapsamlı bir yasal çerçeve sunuyor. GENIUS yasası ile ABD Merkez Bankası (Fed) ve OCC denetiminde stablecoin ihraççılarına getirilen yeni rezerv ve raporlama şartlarının neler olacağı da belli oldu.

Kripto para dünyası için tarihi bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve dijital varlıklara yönelik ilk kapsamlı düzenleme olan GENIUS yasası, özellikle stablecoin piyasasını temelden değiştirmeyi hedefliyor.

ABD'de GENIUS Yasası Yürürlüğe Girdi

ABD'de uzun zamandır tartışılan ve tam adıyla "ABD Stablecoinleri için Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Oluşturma Yasası" (GENIUS) olarak bilinen yasa, cuma günü Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. 267 milyar dolarlık piyasa büyüklüğüne sahip stablecoin sektörü, özellikle Tether ve Circle'ın (CRCL) dominasyonu altında bulunuyor. GENIUS yasasıyla birlikte stablecoinlerin kullanımı ve ihracı için kapsamlı kurallar getiriliyor.

Yeni yasa, stablecoin ödemelerini net olarak tanımlıyor ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) ihraç süreçlerini denetleme yetkisi veriyor. Fed, büyük banka ihraççılarıyla ilgilenirken, OCC, banka dışı 10 milyar dolardan fazla stablecoin ihraç eden kuruluşları denetleyecek. Ayrıca eyalet düzenleyicilerine, belirli şartları yerine getiren ihraççıları denetleme hakkı tanınıyor.

Rezerv gereklilikleri de net biçimde belirlenen yasada, stablecoin ihraççılarının rezervlerini düzenli olarak şeffaf biçimde açıklaması zorunlu hale getiriliyor. Bu rezervlerin ABD doları, vadesiz mevduat ve hazine tahvilleri gibi güvenli ve onaylı varlıklarda tutulması gerekiyor.

Sektör temsilcileri, bu yasanın kripto paraların günlük finansal işlemlerde kullanılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, "GENIUS yasası, Amerikan tüketicileri ve işletmelerinin finansal inovasyonlardan yararlanmasını sağlayacak." dedi.

Aptos Labs CEO'su Avery Ching ise yasayı "küresel değer transferini dönüştüren ve milyonlar için ekonomik fırsatlar yaratacak bir adım" olarak nitelendirdi.

Yasanın bir diğer dikkat çeken yönü ise stablecoin ihraççılarının kara para aklama yasalarına tabi finansal kurumlar olarak görülmesi. Bu bağlamda stablecoin ihraççıları müşterilerden belli verileri toplamak ve doğrulamakla yükümlü olacak. Bu durum, Circle gibi şirketlerin banka statüsüne geçme hedefleriyle de örtüşüyor. Circle, kısa süre önce OCC'ye ulusal düzeyde faaliyet gösteren banka lisansı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

GENIUS yasası, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların geniş desteğini almasına rağmen bazı Demokrat vekiller, tüketicilerin yeterince korunmadığı ve kamu görevlilerinin kendi çıkarları için stablecoinleri kullanma risklerinin bulunduğu eleştirisini dile getirdi. Ancak bu itirazlar, yasanın yürürlüğe girmesine engel olmadı.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin'lere düzenleme getiren GENIUS yasasının detayları belli oldu - Son Dakika

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