Standard Chartered'tan kripto için kış yorumu - Son Dakika
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Standard Chartered'tan kripto için kış yorumu

Standard Chartered\'tan kripto için kış yorumu
15.06.2026 13:29
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Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, kripto fiyatlarının bu döngüdeki dibini büyük olasılıkla gördüğünü belirterek müşterilerine "Kış bitti." dedi.

Kendrick müşterilerine, kripto varlık fiyatlarının mevcut döngüde dibi gördüğüne inandığını söyledi. Analist kısa notunda, "Kripto varlık fiyatlarında bu döngünün dibini artık gördük." ifadesini kullandı. Ona göre bu seviye Bitcoin için yaklaşık 59 bin dolara denk geliyor. Bu da kripto paranın 126 bin dolarlık zirvesinden yüzde 53 aşağıda kalması anlamına geliyor. Bitcoin pazar günü yaklaşık 63.704 dolardan işlem gördü.

Kendrick, bu görüşü üç göstergede teyit etmeyi bekliyor. Bu göstergeler arasında Strategy'nin geçen hafta daha fazla Bitcoin aldığını açıklaması, kripto ETF'lerine cuma günü pozitif giriş gelmesi ve petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi yer alıyor.

STRATEGY'NİN ALIM SİNYALİ PAZAR GÜNÜ GELDİ

Yatırımcıların Strategy Başkanı Michael Saylor'ın pazar günü erken saatlerde attığı paylaşımı nasıl okuduğuna bağlı olarak, Kendrick'in beklediği ilk işaret gelmiş olabilir. Saylor, gelecek Bitcoin alımlarının habercisi olarak sık sık paylaştığı nokta grafiğiyle birlikte "Hâlâ nokta ekliyoruz." mesajını paylaştı.

Standard Chartered'ın dijital varlık araştırmaları küresel başkanının işaret ettiği diğer göstergeler de kısmen gerçekleşti. Bitcoin ETF'leri cuma günü 85,84 milyon dolar net giriş kaydetti. Verilere göre yatırımcılar beş fona para koyarken sekiz ABD merkezli Bitcoin ETF'sinde değişiklik olmadı. Ham petrol vadelileri ise cuma günü üst üste ikinci gün geriledi. Kendrick notunu "Kış bitti. Kripto baharına yeniden hoş geldiniz." sözleriyle bitirdi.

SAYLOR 32 BİTCOİN SATIŞINI SAVUNDU

Strategy, 2022'den bu yana ilk kez açıkladığı Bitcoin satışını 1 Haziran'da SEC'e sunduğu bildirimde duyurdu. Şirket bu işlemde 32 Bitcoin elden çıkarmıştı. Bu adım, Saylor'ın uzun süredir savunduğu "Bitcoin'ini asla satma" ilkesiyle çelişir görünüyordu. Saylor satışı savunarak varlığı satabilme yeteneğinin "dijital kredi" ihraç etmeyi sürdürmek için gerekli olduğunu söyledi.

Saylor, BTC Prague konferansında "Şirketin politikası Bitcoin'i satmayacağı yönünde olursa kredinin de hissenin de değeri olmaz." ifadesini kullandı. Strateji yöneticisine göre Bitcoin hazinesi şirketleri, temettü ödeyen menkul kıymetleri ve diğer Bitcoin teminatlı kredi ürünlerini desteklemek için gerektiğinde varlık satabilme yeteneğini korumalı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Standard Chartered'tan kripto için kış yorumu - Son Dakika

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