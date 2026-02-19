Starboard Value, Riot Platforms'un yapay zeka dönüşümünü 21 milyar dolara kadar değerledi - Son Dakika
Starboard Value, Riot Platforms'un yapay zeka dönüşümünü 21 milyar dolara kadar değerledi

19.02.2026 16:16
Starboard Value, Bitcoin madencisi Riot Platforms'un yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim altyapısına yönelişinin 21 milyar dolara kadar değer yaratabileceğini açıkladı. Firma, şirketin rakiplerinin gerisinde kaldığı uyarısında bulundu.

Starboard Value, Riot Platforms'un (NASDAQ: RIOT) CEO'su Jason Les ve yönetim kuruluna gönderdiği mektupta, şirketin son bir yılda başlattığı dönüşümü olumlu karşıladığını ancak rakiplerin daha hızlı hareket ettiğini vurguladı. Yatırım firması, Riot'un Teksas'taki veri merkezi tesislerinin yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) iş yükleri için tam kapasite değerlendirilmesi durumunda milyarlarca dolarlık kazanç üretebileceğini belirtti.

STARBOARD'UN DEĞERLEME ANALİZİ

Starboard'un hesaplamalarına göre Riot'un yapay zeka ve HPC operasyonları tek başına 9 milyar ila 21 milyar dolar arasında öz sermaye değeri yaratma potansiyeli taşıyor. Firma, bu rakamın şirketin mevcut piyasa değerini önemli ölçüde aşacağını ifade etti. Starboard, Riot'un Ocak ayında Advanced Micro Devices (AMD) ile imzaladığı anlaşmayı bu stratejinin somut bir kanıtı olarak gösterdi. AMD anlaşması kapsamında çip üreticisi, Riot'un Rockdale tesisinde başlangıçta 25 megavatlık kritik IT yük kapasitesi kiralayacak ve bu kapasiteyi 200 megavata kadar genişletme opsiyonuna sahip olacak. Starboard'a göre Riot'un hâlâ değerlendirebileceği yaklaşık 1,4 gigavatlık ek kapasitesi bulunuyor.

RAKİPLER DÖNÜŞÜMDE ÖNE GEÇTİ

Bitcoin madencilik sektöründe yapay zeka altyapısına geçiş hız kazandı. Bitfarms, Bitcoin madenciliğinden tamamen çekildiğini duyurarak Keel Infrastructure adıyla altyapı şirketine dönüştü. Hive Digital yapay zeka bulut operasyonlarını genişletirken CleanSpark ve Cipher Mining de yapay zeka odaklı büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarını sürdürüyor. Riot ise büyük madencilik tesislerini işletmeye devam ederken enerji kapasitesinin bir bölümünü kademeli olarak yapay zeka müşterilerine yönlendiriyor.

Starboard, Riot'un Corsicana ve Rockdale tesislerinin büyük ölçekli enerji erişimi sayesinde ABD'deki en cazip veri merkezi adayları arasında yer aldığını vurguladı. Firma ayrıca dönüşümün zorlaşması halinde Riot'un varlıklarının potansiyel alıcıları çekebileceğine işaret etti.

Kripto Para

