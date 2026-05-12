Strategy aranın ardından Bitcoin alımlarına döndü

12.05.2026 09:49
Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi bir haftalık aranın ardından 535 BTC'yi 43 milyon dolara satın aldı. SEC başvurusuna göre alım 4-10 Mayıs arasında ortalama 80.340 dolar fiyatla gerçekleşti. Şirket en son 27 nisanda 255 milyon dolara 3.273 Bitcoin almıştı.

Satın almayla birlikte Strategy'nin toplam varlığı 818.869 Bitcoin'e ulaştı. Bu miktar Bitcoin'in 21 milyon adetlik arz tavanının yüzde 3,9'una karşılık geliyor. Şirketin toplam alım maliyeti yaklaşık 61,9 milyar dolar ve ortalama alım fiyatı BTC başına 75.540 dolar olarak hesaplanıyor. Güncel fiyatlarla varlığın değeri yaklaşık 66,5 milyar dolara ulaşırken kâğıt üzerindeki kazanç 4,6 milyar doları buluyor.

ALIM HİSSE SATIŞLARIYLA FİNANSE EDİLDİ

Alımın büyük bölümü A Sınıfı MSTR hisse satışlarıyla finanse edildi. Şirket geçen hafta 231.324 adet hisse satarak 42,9 milyon dolar elde etti. Kalan 100 bin dolar ise STRC imtiyazlı hisse ihracıyla karşılandı. SEC başvurusuna göre MSTR programında 26,35 milyar dolarlık, STRC programında ise 19,46 milyar dolarlık ihraç kapasitesi bulunuyor.

Bu programlar şirketin 2027 sonuna kadar toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımını hedefleyen "42/42 planı"nın parçası olarak yürüyor. Strategy yakın zamanda MSTR, STRC ve STRK programlarının kapasitesini toplam 44,1 milyar dolar artırmıştı.

HİSSELER BİTCOİN'İ GERİDE BIRAKTI

Şirket hisseleri alımın açıklanmasının ardından seans öncesinde yüzde 4,3 yükselerek 187,50 doların üzerine çıktı. MSTR yılbaşından bu yana yüzde 23 artış gösterirken aynı dönemde Bitcoin yüzde 7,2 geriledi. Ancak hisseler 2025 yazındaki zirve seviyelerinin hâlâ yüzde 59 altında işlem görüyor.

JPMorgan analistleri geçen hafta Strategy'nin bu yılki Bitcoin alımlarının mevcut hızla 30 milyar dolara ulaşabileceğini öngördü. Kurucu ortak Michael Saylor ise hafta sonu olası satışların yeni alımlarla telafi edileceğini vurguladı. Saylor, "Bir Bitcoin satsak bile karşılığında 10 ila 20 Bitcoin daha alıyor oluruz." dedi.

